"سكني": إصدار 445.3 ألف شهادة ضريبة تصرفات عقارية بنهاية فبراير

أظهر تقرير برنامج "سكني" لآذار (مارس) من عام 2021، أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي بلغت 445.288 شهادة، مشيرا إلى الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج التي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأرض، وحجز الأراضي السكنية ضمن البرنامج، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.وتناول التقرير أبرز منجزاته حتى شباط (فبراير) الماضي، متضمنا أعداد الأسر السعودية التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، وإعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية، وتحديثات البناء وغيرها من الخدمات السكنية، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول إلى 70 في المائة نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.وتضمن التقرير استفادة 45.764 أسرة جديدة خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين من عام 2021 منها 31.691 أسرة سكنت منازلها، إضافة إلى مستهدفات العام الجاري التي تتضمن خدمة 220 ألف أسرة جديدة، وإتاحة 30 ألف أرض سكنية للحجز وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء، وتوفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة و"تحت الإنشاء" أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.واستعرض تحديثات أعمال البناء في 60 مشروعا يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية أغلبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى وتتنوع ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس لتقدم مفهوما جديدا للسكن بتوفير المساحات الخضراء والخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، وما توفره من جودة حياة ضمن بيئة سكنية متكاملة وحلول تمويلية متنوعة بسعر تنافسي.كما أبرز التقرير الخدمات السكنية المتكاملة التي يقدمها "سكني" إلكترونيا باستحقاق فوري خلال دقائق، وتشمل استعراض وحجز الوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، والاستفادة من توصيات خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيا، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.