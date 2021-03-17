المخاطر التي تهدد التعافي «2 من 2»

من المشكوك فيه أن طفرة الأسهم الحالية والبحث عن العائد من الممكن أن تستمر إذا سحب صناع السياسات التحفيز النقدي والمالي. وربما يكون تصحيح السوق الناتج عن ذلك حادا ومؤلما، وسيتكبد عديد من المستثمرين ثمنا باهظا.يتعلق خطر ثان بألم الشركات، ساعد حجم الدعم الذي قدمته الدولة حتى الآن على الإبقاء على معدلات إغلاق الأعمال والإفلاس أقل من المعتاد في أغلب الاقتصادات المتقدمة. لكن مع اتجاه الحكومات والبنوك المركزية إلى خفض وتقييد الدعم، كما ينبغي لها، ستستأنف عملية التدمير الخلاق عملها بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بل حتى بعض الشركات الأكبر حجما.لن يتمكن عديد من الشركات المتعثرة التي ظلت قائمة حتى الآن بفضل السخاء الحكومي من الوفاء بديونها والاستمرار في اقتصاد ما بعد الجائحة. ويجب أن يسمح لها صناع السياسات بالإفلاس، أو الاستحواذ عليها، أو إغلاق أبوابها. وسيفضي هذا الإدراك والسماح لعمليات السوق الطبيعية بالعمل إلى إلحاق الأذى بعديد من الشركات والموظفين، وتكبيل البنوك بالقروض المتعثرة. لكن سيكون لزاما على الاقتصادات أن تتحمل الألم، لأنه لا يوجد بديل.يتمثل خطر ثالث في أن مصادر العدوى الأخرى التي ربما يكون محافظو البنوك المركزية والمشرفون عليها غير مجهزين للتصدي لها، وقد تطلق العنان لعدوى اقتصادية جديدة. على سبيل المثال، قد تأتي المخاطر من قطاع الظل المصرفي الهائل الحجم ومتزايد النمو، الذي يقدر مجلس الاستقرار المالي أصوله المالية في عام 2018 بنحو 50.9 تريليون دولار، بما يعادل 13.6 في المائة من الإجمالي العالمي.والمخاطر الأخرى التي تهدد الاستقرار الاقتصادي وفيرة من الهجمات السيبرانية وإخفاقات الذكاء الاصطناعي إلى الضغوط التي تفرضها أسواق السندات والعجز عن سداد الديون السيادية. مع تعافي الاقتصادات من الجائحة، لا يستطيع محافظو البنوك المركزية والجهات التنظيمية تحمل ترف تجاهل مخاطر جديدة ناشئة في الأسواق والتكنولوجيات المالية غير الخاضعة للإشراف، أو التخلي عن يقظتهم وحذرهم في القطاعات الخاضعة للإشراف.أخيرا، هناك خطر الانتكاس. إذا فشلنا في تطعيم السكان بشكل كامل خارج الاقتصادات المتقدمة ضد فيروس كورونا، فإننا بهذا نخاطر بالسماح لمجموعات غير محصنة باحتضان سلالات جديدة من الفيروس، ما يؤدي إلى ظهور موجات جديدة من كوفيد - 19. وسيكلف تطعيم العالم لتفادي هذا السيناريو ما يقدر بنحو 38 مليار دولار، وهو ثمن ضئيل مقابل تعزيز التعافي الاقتصادي العالمي القوي. ويتعين على الدول الغنية أن تعمل على توفير الأموال اللازمة، والتوقف عن تكديس واكتناز اللقاحات.في مواجهة هذه المخاطر، يتعين على صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة أن يتنبهوا إلى الآثار الجانبية المترتبة على التدابير النقدية والمالية العنيفة. وستكون مهمتهم أشد صعوبة إذا تسلم حكومات مجموعة العشرين بقيادة الولايات المتحدة الموارد المتواضعة اللازمة لتحصين العالم ضد كوفيد - 19. ونحن ببساطة لا نستطيع تحمل الانتكاسات المتكررة وتفشي الأوبئة والجمود الاقتصادي.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021.