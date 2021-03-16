تعاملات حذرة في أسواق الأسهم الأمريكية .. والأعين على اجتماع "الفيدرالي"

سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بداية هادئة أمس مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين على خلفية ارتفاع تكلفة الاقتراض.وبحسب "رويترز"، زاد مؤشر داو جونز الصناعي 13.31 نقطة، بما يعادل 0.04 في المائة، إلى 32966.75 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 4.7 نقطة، أو 0.12 في المائة، إلى 3973.59 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 63.5 نقطة، أو 0.47 في المائة، إلى 13523.17 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، إذ قفز سهما شركة زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت وشركة صناعة السيارات "فولكسفاجن" على خلفية توقعات أرباح إيجابية، في حين يترقب المستثمرون وجهات نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن زيادة التضخم في الآونة الأخيرة.وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة، ليزداد قربا من أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغه العام الماضي ومقتفيا أثر صعود البارحة الأولى بدعم تفاؤل حيال تعاف اقتصادي في نهاية المطاف من المستويات المتدنية التي أدت إليها الجائحة.وقفز سهم "زالاندو" 4.4 في المائة بعد أن توقعت نموا للإيرادات في 2021 يفوق توقعات السوق، وذلك في أعقاب بداية قوية للعام. ولامست أسهمها قمة ثلاثة أسابيع ورفعت مؤشر التجزئة الأوسع نطاقا.وتقدم سهم "فولكسفاجن" 3.8 في المائة بعد أن قالت ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات إنها واثقة من أن خفض التكاليف سيساعدها على تحسين هوامش الأرباح في الأعوام المقبلة.وربح مؤشر داكس الألماني 0.5 في المائة، في حين تقدم مؤشر فاينانشيال تايمز 100 للأسهم القيادية في بريطانيا 0.6 في المائة، إذ دعم هبوط الجنيه الاسترليني أسهم الشركات التي تجني أرباحا بالدولار على المؤشر.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس وبلغ مؤشر توبكس أعلى مستوى في 30 عاما مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا أثر مكاسب وول ستريت البارحة الأولى وسط آمال تعافي اقتصادي قوي في الولايات المتحدة.وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 في المائة ليسجل 1981.50 ‬نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أيار (مايو) 1991، وكان سهم مجموعة سوفت بنك أكبر داعم للمؤشر، يليه سهم "سوني" الذي صعد 1.62 في المائة.وارتفع مؤشر نيكاي 0.52 في المائة مسجلا 29921.09 نقطة.وقال هيديوكي إيشاجورا من دايوا سيكيورتيز "المعنويات في السوق قوية، يدعمها التفاؤل حيال استفادة معظم الشركات اليابانية من تعافي الاقتصاد الأمريكي". وتابع "تعززت ثقة المستثمرين بفضل تراجع عائدات السندات الأمريكية. المدفوعات النقدية للأفراد في الولايات المتحدة.. إقرار حزمة المساعدات الاقتصادية سبب آخر يدعم السوق".وتقدمت أسهم التكنولوجيا في اليابان أيضا وزاد سهم "سوفت بنك" 2.41 في المائة وربح سهم "طوكيو إلكترون" 1.5 في المائة وزاد سهم "أدفانتست" 3.37 في المائة.