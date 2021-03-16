المستثمرون يقتنصون الفرصة لشراء الذهب بأسعار منخفضة.. يراهنون على الضبابية

ارتفعت أسعار الذهب أمس، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون اجتماعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.وبحسب "رويترز"، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1735.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1735.90 دولار.وقال كونال شاه رئيس الأبحاث لدى "نيرمال بانج كوموديتيز" في مومباي "في الوقت الراهن، يربح الذهب بدعم نزول العائدات واستغلال المستثمرين الفرصة لشراء الذهب بأسعار لا تزال منخفضة، مراهنين على أوجه ضبابية على المدى الطويل مثل تراجع أسعار الفائدة وزيادة التضخم".ومن المرجح أن تشير توقعات صناع السياسات في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتقدم بأسرع وتيرة في عشرة أعوام في 2021، وذلك مع تسارع نشاط التطعيم بلقاحات كوفيد - 19 وتوزيع حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار على الأسر.نزلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، إذ قوض صعود الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة التي سجلت 26.27 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1220.21 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2399.12 دولار.وتوقع بنك يو بي إس أن يصل سعر البلاديوم إلى 2900 دولار للأوقية (الأونصة) في 2021.وقال إن تزايد الطلب الصناعي وتعافي إنتاج ومبيعات السيارات من المرجح أن يقدما مزيدا من الدعم لأسعار البلاديوم في الأشهر المقبلة.إلى ذلك، هيمنت حالة من الحذر على أسواق العملات أمس، قبل بدء اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) الذي يستمر يومين.ومن المنتظر أن يتوقع صناع السياسات في المجلس أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في 2021 بأسرع وتيرة في عقود مع هبوط معدل البطالة وارتفاع نسبة التضخم، لكن من المستبعد حدوث تغيير في السياسة النقدية.واستقر الدولار البارحة الأولى ثم ارتفع مع بدء التعاملات في أوروبا، وزاد 0.1 في المائة إلى 91.946 بحلول الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش.وسجل اليورو 1.19185 دولار منخفضا نحو 0.1 في المائة عن الجلسة السابقة.ونزل الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.77225 مقابل الدولار الذي حقق ارتفاعا، بينما فقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.3 في المائة.ونزل الاسترليني نحو نصف نقطة مئوية إلى 1.3835 دولار. وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي إن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيهبط بنحو 4 في المائة في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020.ونزلت العملة اليابانية أمام الدولار الأمريكي مسجلة 109.225 ين. وينتهي يوم الجمعة اجتماع بنك اليابان المركزي لمدة يومين بشأن السياسات.وقال محافظ البنك أمس إن من المهم أن تظل أسعار الفائدة "مستقرة عند مستوى منخفض".