سقوط حر للعملة اللبنانية .. الدولار يعادل 15 ألف ليرة

سجلت الليرة اللبنانية، تدهورا قياسيا جديدا، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.

وبذلك، تكون الليرة قد خسرت نحو 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.

وقال ثلاثة صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم لـ"الفرنسية"، إن سعر الصرف الليرة "يراوح حاليا بين 14800 و14900 في مقابل الدولار".

وأكد أحد المواطنين أنه باع الدولار في مقابل 15 ألف ليرة ظهر أمس.

ومنذ صيف عام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية آذار (مارس) سقوطا حرا، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى أمس.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عددا من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف.

وعلق أحد محال البقالة في بيروت ورقة على واجهته كتب عليها "مغلق بسبب ارتفاع الدولار".

ومع تسارع تدهور الليرة، عادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع، ولكن بشكل متقطع. وعمد بضعة الشبان أمس إلى قطع شوارع عبر إشعال الإطارات ومستوعبات النفايات.

ويأتي التدهور الجديد فيما تلاحق السلطات صرافين ومنصات إلكترونية غير شرعية يتابعها اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة انتقدها محللون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشكلة لا تكمن في المنصات والحل يتطلب إجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية.

وباءت محاولات سابقة للسلطات للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.

وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع 144 في المائة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبه خبراء من أن "الأسوأ لم يحدث بعد"، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدما بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.

وكتبت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيى على تويتر أمس "سعر الصرف في لبنان يصل إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. في الليلة الماضية كان 13250! البلد ينهار من حولنا ولا يمكننا فعل أي شيء. لبنان رهينة سياسييه.. والمصالح الخارجية".

وتواصلت الاحتجاجات الشعبية في عديد من المناطق اللبنانية أمس بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وأقفل محتجون عددا من الطرقات في شرق لبنان وشماله وجنوبه وفي العاصمة بيروت، ونفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مصرف لبنان في الحمرا ببيروت منددين بالسياسات المالية، بحسب "الألمانية".

وفي مدينة صيدا، جنوبي لبنان، نفذ سائقو السيارات العمومية صباحا وقفة احتجاجية أمام مدخل السوق التجاري، نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

وكانت محطات الوقود في كافة المناطق اللبنانية، امتنعت منذ أمس الأول عن بيع المحروقات ورفع بعضها الخراطيم، بسبب نفاد مادة البنزين.

وجالت دوريات حماية المستهلك وعناصر من أمن الدولة أمس على محطات المحروقات في عدد من المناطق لمراقبة الأسعار وقمع الاحتكار.

كما أقدمت بعض المحال التجارية "السوبر ماركت" على إقفال أبوابها منذ يوم أمس الإثنين جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

ولم تتمكن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية من قيام القوى الأمنية بتوقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين في مناطق مختلفة، والعمل على إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية، من لجم الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وكانت احتجاجات شعبية انطلقت منذ بداية آذار (مارس) الحالي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وشملت المناطق اللبنانية كافة من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان إضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحد الأدنى للأجور في لبنان أقل من 50 دولارا أمريكيا.

وكان أحد المحتجين يصيح "جعنا .. طفح الكيل .. خلصنا"، بحسب "رويترز".

تفرض الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، إذ تمحو الوظائف وتحول بين الناس وودائعهم المصرفية وتثير خطر تفشي الجوع.

واجتمعت لجان برلمانية لمناقشة قرض طارئ لشركة الكهرباء الوطنية بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية آذار (مارس) آذار في حالة عدم ضخ سيولة نقدية.

لكن اللجان لم تعد بأكثر من 200 مليون دولار من أصل نحو مليار دولار تطلبها الشركة. ويحتاج المقترح الآن إلى تصديق البرلمان.

وأبلغ مصدر مسؤول "رويترز" أن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا.

كانت الاحتياطيات نحو 19.5 مليار دولار في آب (أغسطس)، وقد يعني التراجع عدم توافر ما يكفي لبرنامج دعم يستخدم في تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.

تفاقمت مشكلات لبنان عقب انفجار في ميناء بيروت في آب (أغسطس) ألحق دمارا هائلا بأجزاء واسعة من بيروت وأودى بحياة 200 شخص وأجبر الحكومة على الاستقالة، وهو ما يجعل البلاد دون دفة توجيه بينما تغوص في أعماق الأزمة المالية.

واستمرت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. ولم يقر البرلمان بعد ميزانية لعام 2021.