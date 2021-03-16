"ملك التكنولوجيا" المسمى الرسمي الجديد لإيلون ماسك في "تيسلا"

أطلقت شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية الاثنين على صاحبها إلون ماسك رسمياً مسمّى جديداً هو "تكنو كينغ" ("ملك التكنولوجيا").

أما المدير المالي للشركة زاك كيركورن فأعطي لقب "ماستر أوف كوين" ("سيد العملات")، في إشارة على الأرجح إلى استثمار "تيسلا" أخيراً ملياراً ونصف مليار دولار في عملة بيتكوين الرقمية.

ولم توضح الشركة ما إذا كان هذا اللقبان يرتبان على صاحبيهما أي مهام إضافية، بحسب "الفرنسية".

وجاء الإعلان عن القرار في مستند إداري من سطرين أرسلته "تيسلا" إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ونص على الآتي: "اعتباراً من 15 مارس 2021 ، سيتغير مسمّيا أيلون ماسك وزاك كيركورن ليصبحا على التوالي +تكنو كينع أوف تيسلا+ و+ماستر أوف كوين+. ويحتفظ إيلون وزاك بمنصبيهما الحاليين الرئيس التنفيذي والمدير المالي".

وكانت الهيئة اتهمت ماسك سابقاً بخداع المستثمرين عندما أشار في تغريدة عام 2018 إلى احتمال انسحاب "تيسلا" من البورصة مع أنها لم تكن تتمتع بالصلابة المالية الكافية لمثل هذه الخطوة.

وفرضت الهيئة على رجل الأعمال الذي قدرت "بلومبرغ" ثروته حالياً بـ 179 مليار دولار، التنازل عن منصب رئيس مجلس الإدارة ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار.