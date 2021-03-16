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31.9 مليون ريال صافي خسائر "عناية للتأمين" في 2020

31.9 مليون ريال صافي خسائر "عناية للتأمين" في 2020

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، تسجيل صافي خسائر قبل الزكاة بلغ 31.9 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 101.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض الخسائر 68.5%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

- التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بـ61,837 ألف ريال بزيادة قدرها 137.5% (عام 2020: 16,861 ألف ريال -ربح-، عام 2019: 44,976 ألف ريال -خسارة-)

- الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ9,781 ألف ريال وهو ما يقدر بـ98.2% (عام 2020: 181 ألف ريال، عام 2019: 9,962 ألف ريال)

- حصة الفائض من منتج العمرة للعام الحالي بـ2,253 ألف ريال ( عام 2019: لا يوجد)

تمت موازنة هذه التحركات الايجابية جزئيا بما يلي :

-الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية والمقدرة بـ1,935 ألف ريال بنسبة 3.6% (عام 2020: 55,817 ألف ريال، عام 2019: 53,882 ألف ريال)

- انخفاض دخل الاستثمار المقدر بـ 2,499 ألف ريال بنسبة 33.5% ( عام 2020 : 4,969 ألف ريال، عام 2019: 7,468 ألف ريال).

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