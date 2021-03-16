31.9 مليون ريال صافي خسائر "عناية للتأمين" في 2020

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، تسجيل صافي خسائر قبل الزكاة بلغ 31.9 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 101.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض الخسائر 68.5%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

- التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بـ61,837 ألف ريال بزيادة قدرها 137.5% (عام 2020: 16,861 ألف ريال -ربح-، عام 2019: 44,976 ألف ريال -خسارة-)

- الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ9,781 ألف ريال وهو ما يقدر بـ98.2% (عام 2020: 181 ألف ريال، عام 2019: 9,962 ألف ريال)

- حصة الفائض من منتج العمرة للعام الحالي بـ2,253 ألف ريال ( عام 2019: لا يوجد)

تمت موازنة هذه التحركات الايجابية جزئيا بما يلي :

-الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية والمقدرة بـ1,935 ألف ريال بنسبة 3.6% (عام 2020: 55,817 ألف ريال، عام 2019: 53,882 ألف ريال)

- انخفاض دخل الاستثمار المقدر بـ 2,499 ألف ريال بنسبة 33.5% ( عام 2020 : 4,969 ألف ريال، عام 2019: 7,468 ألف ريال).