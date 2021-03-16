المخاطر التي تهدد التعافي «1 من 2»

قدمت حكومات الدول الغنية وبنوكها المركزية على مدار العام الماضي، حوافز مالية ونقدية غير مسبوقة للمساعدة على التخفيف من الأثر الاقتصادي المترتب على جائحة مرض فيروس كورونا كوفيد - 19، وستتطلب العودة إلى الوضع الاقتصادي الطبيعي أيا كانت الهيئة المعدلة التي ستتخذ في عامي 2021 و2022 أن تبدأ الاقتصادات المتقدمة فطام نفسها عن الدعم الرسمي قبل أن يمر وقت طويل، وبالتالي تجنب التعقيدات الجديدة الخطيرة.على جبهة السياسة النقدية، فعلت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم كل ما يلزم لتهدئة الأسواق المالية عندما اندلعت الجائحة في ربيع عام 2020. ومنذ ذلك الحين حافظت البنوك المركزية على موقف داعم بشدة، في ظل أسعار فائدة منخفضة تاريخيا وفي بعض الحالات سلبية. أعاد صناع السياسات النقدية استخدام وتوسيع الأدوات القائمة، وصمموا أدوات جديدة وفقا للحاجة.أدت هذه الجهود الحاسمة إلى تضخيم ميزانيات البنوك المركزية العمومية الكبرى إلى حد كبير. في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2020، كانت الأصول المجمعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك الشعب الصيني عند مستوى مذهل بلغ 28.6 تريليون دولار. واستحوذ البنك المركزي الأوروبي على 8.5 تريليون دولار من هذا الإجمالي، والاحتياطي الفيدرالي على 7.3 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي أصول بنك اليابان 6.8 تريليون دولار، وبنك الشعب الصيني 5.9 تريليون دولار.على نحو مماثل، لاحقت حكومات الاقتصادات المتقدمة سياسات مالية عنيفة تاريخيا، فألغت القيود على الإنفاق لتوفير دعم واسع وغير مميز إلى حد كبير لعديد من المحتاجين إليه والمستحقين له. وتشير تقديرات مجموعة الثلاثين إلى أن الدعم المالي المباشر الموجه إلى الشركات والموظفين والعاطلين عن العمل خلال أزمة كوفيد - 19 يتجاوز الآن 12 تريليون دولار على مستوى العالم. وحالت هذه المساعدة بدعم من إجماع سياسي واسع، دون الانزلاق إلى كساد عظيم ومشاق واسعة النطاق.الواقع: إن عديدا من تدابير الطوارئ هذه كانت ضرورية ولا يمكن تجنبها. لكن بينما يتطلع صناع السياسات إلى التعافي المحتمل خلال الفترة 2021 - 2022، يجب أن يتحروا اليقظة والحرص بشأن التأثيرات الجانبية المترتبة على التحفيز النقدي والمالي المطول. تواجه الولايات المتحدة والدول الغنية عديدا من المخاطر في أثناء محاولتها إعادة تأهيل وتشكيل اقتصاداتها.بادئ ذي بدء، قد يتحول ارتفاع أسعار الأسهم الحالي بسرعة إلى صداع شديد مع انحسار التحفيز الرسمي. كانت الأسهم في ارتفاع سريع مستفيدة من تدفقات السيولة الضخمة والأموال السهلة، مع إقبال المستثمرين المتعطشين للعوائد على تكديس الأصول الخطرة.علاوة على ذلك، تدرك الأسواق ضمنا أن البنوك المركزية تقف حاليا وراء معظم فئات الأصول، ما يزيد من القدرة على تحمل المخاطر. ويساعد هذا على تفسير الارتفاع الأخير، والتراجع المتذبذب، والارتداد اللاحق الذي سجلته عملة بيتكوين، والموجة العارمة التي تحركها وسائط التواصل الاجتماعي وضغطت على صناديق التحوط التي كانت تبيع على المكشوف شركة التجزئة GameStop. ويستمر بلا هوادة الاندفاع الجنوني من قبل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي تجمع رأس المال من خلال طرح عام أولي ثم تبحث عن شركات خاصة لشرائها... يتبع.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021.