الكويت: مشروع قانون لدعم تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من الجائحة

قال مجلس الوزراء الكويتي اليوم إنه وافق على مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف مجلس الوزراء في تغريدة على تويتر إنه قرر الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا ورفعه لنائب الأمير، وفقا لرويترز.