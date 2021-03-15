وزير المالية الألماني: الجائحة أظهرت أن قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي مرنة

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم إن جائحة كوفيد-19 تظهر أن قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي مرنة بما يكفي للسماح بإنفاق عام ضخم، وسيظل هذا هو الحال في أي أزمة مستقبلية.

وردا على سؤال، قبل اجتماع افتراضي مع وزراء مالية منطقة اليورو الآخرين، عما إذا كان يتوقع مناقشة حول تغييرات في ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، قال شولتس إن الدول الأعضاء يجب أن تركز على مصالحها وعلى الاحتمالات الحالية للانحراف عن قواعد الميثاق في ظل ظروف معينة.

وقال شولتس: "لقد أظهر الميثاق المالي مرونته في الوقت الحالي أثناء الأزمة وأنا متأكد من أنه سيظل كذلك أيضا في المستقبل".

وبحسب (رويترز) من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية قرب نهاية العام مقترحا حول كيفية تبسيط قواعد الميزانية المعقدة للاتحاد الأوروبي.

وبدأت المفوضية مراجعة القواعد في أوائل العام الماضي، لكن جرى تعليقها بسبب الجائحة. وتريد بروكسل الآن استئناف المراجعة بمجرد أن يترسخ التعافي بعد الجائحة.