مؤشرات الأسهم الأمريكية تستقر وسط حذر من ارتفاع تكاليف الاقتراض

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسة للأسهم في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس بعد أن سجلت أفضل أسبوع لها في ستة أسابيع، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع وسط حذر من ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي تثيره حزمة تحفيز مالي ضخمة.

وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 0.06 في المائة إلى 32798.84 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.01 في المائة إلى 3942.96 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.03 في المائة إلى 13323.47 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس على خلفية مكاسب شركة المواد الغذائية الفرنسية "دانون" وشركة الأدوية السويسرية "روش" القابضة، مع تفاؤل إزاء تعاف اقتصادي قوي يهدئ المخاوف بشأن تسارع التضخم.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.7 في المائة، ليقترب قليلا من أعلى مستوى سجله العام الماضي، وكانت قطاعات السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات من أكبر الرابحين.

وقفز سهم "دانون" 4.9 في المائة بعد أن عزل مجلس إدارة الشركة إيمانويل فابر من منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رضوخا لضغوط متزايدة من المساهمين.

وارتفع سهم "روش" 1 في المائة بعد أن قالت الشركة، إنها ستشتري "جنمارك دياجنوستكس"، صانع اختبارات التشخيص الجزيئي ومقره الولايات المتحدة، في صفقة قيمتها 1.8 مليار دولار.

وتعززت المعنويات أيضا بفضل زيادة نشاط المصانع وقطاع التجزئة في الصين في أول شهرين من العام، متجاوزة التوقعات، إذ عزز الاقتصاد تعافيه السريع من شلل أصابه جراء تفشي فيروس كورونا في أوائل عام 2020.

وارتفعت أسهم صانع السيارات "ستيلانتيس"، المدرج في ميلانو، 3.9 في المائة بعد أن بدأ "دويتشه بنك" تغطية للسهم بتوصية "بالشراء".

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس بفضل التفاؤل الذي صاحب إقرار حزمة تحفيز أمريكية ضخمة ليدعم الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما نزل سهم مجموعة سوفت بنك في حين سجلت شركات التكنولوجيا الأخرى مكاسب محدودة.

وارتفع مؤشر نيكاي 0.17 في المائة ليغلق على 29766.97 نقطة كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.91 في المائة إلى 1968.73 نقطة. وقال شويتشي اريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إوايكوسمو سيكيورتيز "السوق في اليابان اليوم انعكاس للسوق الأمريكية يوم الجمعة". وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لخامس قمة غير مسبوقة على التوالي يوم الجمعة بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي بشكل نهائي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وأضاف اريساوا "المستثمرون يشترون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي ستستفيد من تعافي الاقتصاد الأمريكي، الذي من شأنه أن يتسارع بفضل الحزمة الاقتصادية الضخمة التي أقرت".

وارتفعت أسهم شركات النقل وشركات المواد في اليابان، وقفز سهم شركة بناء السفن "ميتسوي إي آند إس هولدينجز" 7.78 في المائة، وزاد سهما شركتي الشحن "كواساكي كيسن" 7.02 في المائة و"نيبون يوسن" 4.74 في المائة. وقفز سهم "آنا هولدينجز" 4.43 في المائة و"الخطوط الجوية اليابانية" 3.79 في المائة.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا في اليابان مقتفية خسائر مؤشر ناسداك، وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 2.49 في المائة. وفقد سهم "طوكيو إلكترون" 1.56 في المائة و"أدفانتست" 1.26 في المائة.