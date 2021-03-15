"رونجشينج" الصينية تشتري 5 ملايين برميل من خام الشرق الأوسط

قالت مصادر تجارية أمس إن رونجشينج للبتروكيماويات، وهي الذراع التجارية لشركة التكرير الصينية الخاصة جيجيانج للبتروكيماويات، اشترت خمسة ملايين برميل من الخام من الشرق الأوسط على أساس التسليم في أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، وذلك في مناقصة فورية.وبحسب "رويترز"، أكدت المصادر أن رونجشينج اشترت مليوني برميل من الخام العماني عند نحو 1.2 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي من شل، ومليون برميل من خام زاكوم العلوي عند بين عشرة و15 سنتا فوق سعر البيع الرسمي للخام من "إكسون موبيل" و"إنبكس".وتتضمن المشتريات في المناقصة أيضا مليوني برميل من خام مربان من "بي.بي"، وهو ما قال بعض المتعاملين إنه يعادل خصما عند نحو 25 سنتا من أسعار البيع الرسمية لمربان في أيار (مايو) بسبب الهامش الزمني.ولا تعلق الشركات عادة على مثل تلك الأمور التجارية.يشار إلى أن واردات الصين من النفط الخام بلغت 89.57 مليون طن في أول شهرين من 2021، بزيادة 4.1 في المائة، على أساس سنوي، و9.5 في المائة عن الفترة ذاتها من 2019، وذلك بفضل طلب قوي على الوقود وتوسعة طاقة التكرير في البلاد.توازي شحنات نفط كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 11.08 مليون برميل يوميا.شابت الواردات تعطيلات خلال العام الماضي بسبب تفشي كوفيد-19، الذي اكتشف أولا في مدينة ووهان بوسط الصين، وتلا ذلك توقف الأنشطة في الموانئ وتراجع الطلب على الوقود.وقد يؤدي اكتشاف بؤر إصابات جديدة بالمرض محليا وقيود السفر، التي فرضتها بكين خلال العطلات أوائل العام الحالي إلى تقليص الطلب على النفط بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا في ربع العام الجاري، لكن المحللين لا يتوقعون خروج تعافي استهلاك الوقود عن مساره.ورفعت الصين حصة واردات الخام للكيانات غير الحكومية 20 في المائة، العام الجاري بعد بدء تشغيل وحدات تكرير جديدة في مصاف ضخمة مثل تشجيانج وشنجهونج.