خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين ، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سلم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، له في قصر السيف اليوم.

حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.