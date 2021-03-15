"هيئة السوق" توافق على طرح وحدات "صندوق البلاد المتنوع بالريال" طرحا عاما

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة البلاد للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق البلاد المتنوع بالريال" طرحاً عاماً.

وأوضحت هيئة السوق انه يجب أن لا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.