مصرف الراجحي يدعم شراء وتجهيز عربتي دم متنقلة مع «وريف الخيرية»

وقع مصرف الراجحي مع مؤسسة وريف الخيرية التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أخيرا، اتفاقية يتم بموجبها التكفل بشراء وتجهيز عربتي دم متنقلة بقيمة ستة ملايين ريال سيتكفل بها مصرف الراجحي كأحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية المستدامة التي يقدمها ويحرص عليها المصرف.وقع الاتفاقية محمد بن خالد العجيمي الرئيس التنفيذي لوريف الخيرية، ومحمد اليامي مدير الاتصال المؤسسي في مصرف الراجحي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين في مقر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض.وثمن العجيمي لمصرف الراجحي مبادرته المجتمعية في تبني مثل هذه المشاريع، مؤكدا أهمية التعاون المستمر بين القطاعات للخروج بخدمات عالية المستوى في كل مكان في شتى أنحاء المملكة، مبينا أن هذه المبادرة ستحقق بإذن الله قيمة مضافة وستسهل على المتبرعين بالدم عملية التبرع كما ستسهم بإذن الله في القضاء على الحاجة المتزايدة لوحدات الدم لإنقاذ المرضى.وتأتي مساهمة المصرف في دعم هذه المبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المستدامة لمساعدة وريف الخيرية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على تحقيق أهدافهم والإسهام في التخفيف من الحاجة المتزايدة للدم وتحفيز المتبرعين بالدم من خلال الوصول إليهم أينما كانوا.ويواصل المصرف منذ إنشائه دعم كثير من المشاريع لمصلحة المجتمع على جميع الأصعدة سواء في التعليم أو في الصحة أو في التدريب أو من خلال دعم الجمعيات الخيرية مع التركيز على المشاريع الكبيرة والمستدامة، كما قام المصرف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بتفعيل العمل التطوعي تماشيا مع رؤية المملكة الطموحة 2030 للوصول إلى مليون متطوع بإذن الله.