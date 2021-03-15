جانب من أحداث نشبت بين شرطة مكافحة الشغب الهولندية ومحتجين على حظر التجول والإغلاق بسبب كورونا.
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- جانب من أحداث نشبت بين شرطة مكافحة الشغب الهولندية ومحتجين على حظر التجول
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