بطارية الطاقة ومؤهلات الريادة                

خلال أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، وفي ذروة انتشار كورونا، والجهود المحلية لاحتواء آثاره، تمكنت شركة أرامكو ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني IEEJ بالشراكة مع "سابك" من إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من السعودية إلى اليابان بلغت 40 طنا لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

ويشير هذا إلى أن الجائحة لم تمنع السعودية من المضي قدما في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن تصبح من كبار منتجي الطاقة النظيفة، فالأمونيا تعد مركبا يتكون من الهيدروجين والنيتروجين، لكن اللافت للانتباه أن السعودية تمكنت في الوقت نفسه من احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة، حيث تم احتجاز 30 طنا من ثاني أكسيد الكربون للاستخدام في إنتاج الميثانول وتحسين عملية استخراج النفط.

إن هذا النجاح الكبير، الذي تحقق في مدينة نيوم، حفز العالم للقدوم إلى المملكة من أجل الاستفادة من هذه التقنية المتقدمة، فقد تم توقيع اتفاقيات في الصيف الماضي بين شركة نيوم اليوم وشركتي إير بروداكتس وأكوا باور بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية. وأخيرا، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والألماني لإنتاج وتصدير الهيدروجين.

وهذه الاتفاقيات، التي تمت مع أكبر الشركات في العالم والدول ووضعت اسما لها في عالم الطاقة المتجددة مثل اليابان وألمانيا، تؤكد أن المملكة أصبحت عضوا رئيسا ولاعبا أساسيا في عالم الطاقة المتجددة والنظيفة، خاصة أن موقع شركة نيوم يمنحها توافقا جغرافيا في مجال إنتاج الهيدروجين، مما هو غير متوافر في مناطق كثيرة من العالم. ولأن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أكد مرارا أن هدفنا هو القمة، في همة كبيرة وعمل مخطط ومستدام، وفي ظل هذه التوجيهات الكريمة منه، فقد أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن لدى المملكة ما يؤهلها لتكون رائدة على الصعيد الدولي في قطاع إنتاج واستغلال الهيدروجين، وأن لديها وفرة في مصادر الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، والمكونات لقيادة العالم في مجال إنتاج الهيدروجين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الاستراتيجية لمواجهة التغير المناخي عبر تقليل الانبعاثات، وكان ذلك السبب الرئيس لتبني السعودية الاقتصاد الدائري للكربون، كما يشكل الهيدروجين مصدرا أساسيا للطاقة، وتكمن فيه فرص كبيرة وواعدة على صعيد الاستثمارات في العقود المقبلة.

فالمملكة تجاوزت مرحلة المبادرة إلى أن تصبح منتجة لهذا النوع الجديد من الطاقة، بل هي الآن تستهدف الصدارة والريادة العالمية، كما كانت من سادة العالم في النفط، فلديها ما يؤهلها من خبرة وتجربة وطموح كي تصبح من قادة العالم في إنتاج الهيدروجين، ما يعزز الاستدامة التنموية والرخاء. وفي شأن البيئة والمناخ، أشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن هذا الوضع يزيد من فرص العمل وحماية البيئة، ويعزز من دور المملكة الرائد في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، خاصة ما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومن اللافت أيضا في هذه الاتفاقيات، حرص المملكة على اختيار الشركاء في هذه المرحلة، فألمانيا تسعى منذ فترة إلى تعزيز استخدام الهيدروجين بديلا للغاز الطبيعي، لخفض الانبعاثات.

وفي هذا الاتجاه، طورت السعودية برنامجا لسوق محلية تختص بهذه التكنولوجيا، حيث تشمل إنفاق أموال، وإجراءات تحفيز للتشجيع على تكنولوجيات مختلفة لإنتاج الهيدروجين. وهذه الاتفاقية تسمح للمملكة ببيع وقود الهيدروجين السعودي الصنع لإنتاج الكهرباء في ألمانيا، كما سيتم تأسيس صندوق ثنائي للابتكار بهدف تعزيز تقنيات الهيدروجين النظيف، واستخدام التقنية الألمانية في تنفيذ وتوطين المشاريع الناشئة في المملكة.

جدير بالذكر هنا، أن تلك الجهود التي بذلتها المملكة، كانت من أجل تطوير وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يمهد الطريق أمام حل جذري وشامل لمشكلة الانبعاثات المصاحبة لإنتاج الطاقة في العالم، حيث يمكن سحب الكربون ومن ثم إعادة تدويره في منتجات تستهلك بطريقة آمنة تماما، وقد تم تقديم هذه المبادرة من ضمن مبادرات مجموعة العشرين، التي انعقدت برئاسة المملكة، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ومع الجهود الكبيرة للسعودية في توازن السوق النفطية، فإن العالم اليوم يقر بعلو كعب المملكة في صناعة الطاقة بجميع أشكالها، وأنها كانت وستظل بطارية الطاقة العالمية.