عمان تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % اعتبارا من أبريل

تفرض سلطنة عمان اعتبارا من أبريل ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات لتصبح الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء .

وأعلنت عمان في اكتوبر 2020 فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة كوفيد-19.

وكتبت وزارة الاعلام في تغريدة "يبدأ في 16 أبريل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%".

وستطبق هذه "الضريبة على الاستهلاك على كل السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها" على ما جاء في التغريدة نفسها.

وأضافت أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي والعقارات "وبعض النشاطات المالية" لن تكون مشمولة بهذه الضريبة ، بحسب "الفرنسية".

وفاقمت الأزمة الصحية من صعوبات المالية مع تباطؤ النشاط الاقتصادي ولا سيما السياحة.