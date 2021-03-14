الاحتيال زمن الوباء .. احذر نقل الأموال مقابل عمولة

"هل ترغب في كسب بعض المال الإضافي من العمل من المنزل؟".إذا كنت شابا وموهوبا ومفلسا، فقد يكون إرسال رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتيح لك الفرصة لكسب "أموال في اليوم نفسه" أمرا مغريا.هذا ما حدث لهنري (19 عاما) الذي يستمع إلى البودكاست الذي أقدمه على موقع فاينانشيال تايمز بعنوان Money Clinic. تم استهدافه هو وأصدقاؤه مرارا وتكرارا بهذه الأنواع من الرسائل عبر سناب تشات وإنستجرام. إذا أجابوا، فعادة ما يتم إخبار الطالب بأنه سيعمل "وكيل نقل" أو "ممثلا محليا" لشركة خارجية.عرض أحدهم إيداع ثلاثة آلاف جنيه في حساب هنري المصرفي، وسمح له بالاحتفاظ بمبلغ 300 جنيه إذا هو حول 2700 جنيه استرليني عبر الإنترنت إلى حساب منفصل في بنك مختلف. هذا مال سهل – وهو أمر يمكن فعله في غضون ثوان على التطبيقات المصرفية.لحسن الحظ، شعر هنري بأن الأمر "مريب" – لكنه اتصل بي لأنه أراد أن يعرف من أين يأتي المال، وإلى أين يذهب.كما أوضحت في بودكاست أخيرا، الإجابة هي غسل عائدات الاحتيال عبر الإنترنت، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الوباء.هنري تجنب للتو أن يصبح "ناقلا للمال مقابل عمولة" – والانضمام إلى فئة العملاء الذين يسمحون باستخدام حساباتهم المصرفية لتمرير عائدات الجريمة المنظمة.المحتالون المعروفون باسم "الرعاة" يجندون ناقلي المال، وينشئون شبكات واسعة من الحسابات المرتبطة عبر الإنترنت. وهذا يمكن الأموال المسروقة من المرور بسرعة عبر عدة بنوك، وغالبا عبر دول مختلفة، قبل أن يقبض المجرمون العائدات نقدا – ما يجعل من المستحيل تقريبا تتبعها.لو قبل هنري مبلغ الـ300 جنيه فإن هذا كان يمكن أن يكلفه غاليا. قد تكون الأموال المسروقة قد مرت عبر حسابه المصرفي في غضون دقائق، لكن في نظر القانون تصنف غسل أموال – جريمة جنائية تصل عقوبتها القصوى إلى 14 عاما.على الرغم من أن ناقل المال نادرا ما يتورط في الاحتيال الأساسي، إلا أنه جزء حيوي من العملية – وهو الشخص الذي يتحمل أكبر مخاطر الإمساك به، على اعتبار أنه يستخدم حسابه المصرفي الخاص.يقول توني سيلز، وهو محتال تائب أسس شركة لاستشارات منع الجريمة تحت اسم "نحن نحارب الاحتيال" We Fight Fraud: "يمكنك أن تصبح ناقلا للمال دون أن تدرك ذلك، ومع ذلك تظل تحاكم على فعل ذلك".قال لي إن المجرمين يستخدمون عمدا طلاب جامعيين من الطبقة المتوسطة للقيام بعملهم القذر "لأنهم يعرفون أنهم صادقون" ويمكن الوثوق بهم لتمرير الأموال المسروقة بدلا من الاستيلاء عليها بالكامل. إضافة إلى ذلك، يعاني الطلاب نقصا شديد في المال، لأن قيود الإغلاق قلصت أي دخل من الوظائف التي يعملون فيها بدوام جزئي.في العام الماضي سرق المجرمون أكثر من 1.2 مليار جنيه من خلال الاحتيال في المملكة المتحدة، وفقا لهيئة الصناعة المصرفية "يو كيه فاينانس". لكن أنظمة الأمن المصرفية حالت دون سرقة 1.8 مليار جنيه أخرى عن طريق الاحتيال.يقول مايك ناثان، وهو مدير أعلى في شركة ليكسيس نيكسيس ريسك سوليوشنز، التي تصمم البرامج التي تساعد البنوك على اكتشاف المعاملات المشبوهة: "إنها لعبة تقوم على الأحجام الكبيرة للمحتالين - فكلما زاد عدد ناقلي المال لديهم، زاد عدد عمليات الاحتيال التي يمكنهم إكمالها".يمكن لناقل المال كسب مال إضافي عن طريق فتح حسابات مصرفية متعددة باسمه الخاص وتمرير الأموال المسروقة من خلالها. لكن ناثان يضيف محذرا: "حتى لو كنت تفتح حسابا عبر الإنترنت، فمن السهل الإمساك بك – سيكون عليك مسح جواز سفرك ضوئيا وإرسال وثيقة هوية أخرى".إذا اشتبهت البنوك في وجود احتيال، فيمكنها تجميد الحسابات وإغلاقها دون سابق إنذار. يقول ناثان حتى لو تجنب ناقل المال إدانة جنائية أو غرامة، فقد يواجه مشكلة في فتح حساب مصرفي في المستقبل، وقد يواجه صعوبة في الحصول على ائتمان بما في ذلك عقود الهاتف المحمول، أو بطاقات الائتمان، أو حتى قرضا عاديا لشراء سيارة أو بيت.زيادة الاحتيال أثناء الوباء تعني استخدام المزيد من ناقلي المال لغسل العائدات. يقول سيلز إن المجرمين يعرفون أن كثيرا من المستهلكين الأكبر سنا يحاولون التعامل مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لأول مرة، ويمكن خداعهم لتحويل الأموال إلى حساب "آمن".تشير تقديرات إلى أن الطلبات الاحتيالية المرتبطة بخطط الدعم الحكومية تصل إلى مليارات الجنيهات وقد تسبب صعود التسوق عبر الإنترنت في زيادة الاحتيال في المدفوعات في المملكة المتحدة.قفزت المكالمات الاحتيالية 59 في المائة في الفترة بين نيسان (أبريل) وتشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لبحث أجراه تروكولر Truecaller، تطبيق حظر البريد العشوائي.يتضمن ذلك مكالمات من محتالين يتظاهرون بأنهم متتبعون للمخالطين، يزعمون أنك على اتصال بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا. لإجراء الاختبار الخاص بهم، يتم إقناع الضحايا بالتحقق من هويتهم ومشاركة المعلومات الشخصية بما في ذلك تاريخ الميلاد والعنوان والبريد الإلكتروني. في نهاية المكالمة، يطلب منهم الدفع مقابل الاختبار، وإعطاء تفاصيل بطاقة الدفع الخاصة بهم – ما يمنح المجرمين معلومات كافية للاحتيال عليهم.إضافة إلى استغلال مخاوفنا، يقوم المحتالون أيضا باستغلال جشعنا. ارتفع الاحتيال في الاستثمار بنسبة 27 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، وهو مجال آخر استهدف فيه المحتالون هنري وأصدقاءه على وسائل التواصل الاجتماعي.بعد الرد على "فرصة" استثمارية واحدة، وجد هنري نفسه في مكالمة زووم مع 50 شخصا آخر، ادعى كثير منهم أنهم "متداولون في العملات الأجنبية" يرتدون بدلات ويضعون في آذانهم سماعات.زعمت حملة المبيعات أن المستثمرين يمكنهم تحقيق "دخل سلبي" يصل إلى عشرة آلاف جنيه شهريا من تداول العملات والعملات المشفرة. قام هنري بتسجيل الخروج عندما طلب منه دفع 90 جنيها شهريا للحصول على ورقة معلومات ترسل إشارات حول ما يجب شراؤه ومتى، مستشعرا أن العرض ممتاز إلى درجة أنه لا يمكن أن يكون صحيحا.لكن ليس كل شخص يتمتع بذكاء هنري. التطور المتزايد للاحتيال عبر الإنترنت ومحاولات إقناع الشباب بالمساعدة على غسل العائدات هو مصدر قلق هائل للعائلات والمؤسسات المالية على حد سواء.لدى وكالات منع الاحتيال في جميع أنحاء العالم رسالة بسيطة إلى الذين يواجهون محاولة احتيال أو يتلقون عرض عمل مريب: يحسن بك أن تبلغ عن ذلك.