"الدار العقارية" الإماراتية تسعى للاستحواذ على 51 % من "سوديك" المصرية

أفادت شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار" (سوديك) المصرية للتطوير العقاري اليوم بأنها تلقت عرضا مبدئيا غير ملزم من شركة "الدار العقارية" الإماراتية لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة.

ووفقا لبيان أرسلته سوديك للبورصة المصرية فإن سعر الشراء التقديرى بين 18 و 19 جنيها مصريا للسهم الواحد وذلك من خلال عرض شراء إجبارى على كامل أسهم الشركة طبقا للقوانين واللوائح السارية. وطلبت الدار من سوديك إتاحة إجراء فحص ناف للجهالة على الشركة وشركاتها التابعة.

ولفت البيان إلى أن التقدم بعرض الشراء الإجباري يستلزم الحصول على كافة الموافقات من الجهات الرقابية في كل من مصر والإمارات. ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء فإن متوسط النطاق السعري يجعل قيمة سوديك عند 420 مليون دولار ما يمثل ارتفاعا بنسبة 14% عن مستوى سعر السهم عند الإغلاق في 11 مارس.