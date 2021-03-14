خلال 3 أشهر .. 23 ألف لتر من المعقمات لسجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام

استخدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 23,383 لترا من المعقمات صديقة البيئة لتعقيم سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن الإجراءات الاحترازية المتخّذة لرفع مستوى الأمان الصحي لسلامة قاصدي المسجد النبوي.

وعملت على تغيير 450 سجادة في الحرم القديم وتبديل سجاد الروضة الشريفة كل 10 أيام فيما تم رش المعطر في الروضة الشريفة وباب السلام 7,743 مرة خلال 3 أشهر إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد من خلال وضع 300 علامة تباعد على السجاد في الروضة الشريفة وباب السلام.

وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى الأعمال المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن جهود تعزيز الإجراءات الاحترازية ومهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع كفاءة العمل وجودته.