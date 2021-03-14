المفوضية الأوروبية : ارتكبنا أخطاء في استراتيجية التطعيم ضد كورونا

أقر فرانس تيميرمانس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الإتحاد الأوروبي ارتكتب أخطاء في وضع استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا للدول الأعضاء.

وقال لصحيفة "تاجشبيجل" الألمانية في مقابلة "تم ارتكاب أخطاء عند طلب لقاحات في بروكسل وكذلك في الدول الأعضاء". وأضاف "إنني مستعد لإجراء تقييم في نهاية الجائحة عندئذ يمكننا رؤية ما فعلناه خطأ وما فعلناه صواب". وتابع "الشيء الأول الذي سنفعله هو ضمان أن كل أوروبا تحصل على لقاح". وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورزولا فون دير في المقابلة إن التوجه الأوروبي يعد أيضا في صالح الدول الأعضاء الأكثر ثراء مثل ألمانيا.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية طلبت شراء 1.4 مليار جرعة من اللقاحات الأربعة المضادة لفيروس كورونا التي تم الموافقة عليها في الإتحاد الأوروبي وهي كمية من الناحية النظرية أكثر مما يكفي لتطعيم سكان دول الإتحاد البالغ عددهم 450 مليون نسمة. غير أن المفوضية تعرضت لانتقادات بسبب موقفها المتردد والأخطاء الاستراتيجية في طلب اللقاحات. وينظر إلى توزيع جرعات اللقاحات بين الدول الأعضاء بأنه غير عادل من قبل بعض عواصم دول الإتحاد الأوروبي