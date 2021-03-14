"ديزني" تعتزم تحويل الأجهزة الذكية إلى تذكرة لدخول مدنها الترفيهية

أعلنت مجموعة الترفيه الأمريكية والت ديزني اعتزامها إطلاق خدمة جديدة باسم "ماجيك موبايل" تتيح لزوار ديزني كاليفورنيا دخول المدينة باستخدام هواتفهم الذكية كبديل للتذكرة التقليدية. وتعتزم تطبيق هذه الخدمة الجديدة خلال 2021 تدريجيا مع البدء باستخدام هواتف ساعات آبل ووتش الذكية كمرحلة أولى.

وقالت إن "خدمة ديزني ماجيك موبايل هي طريقة مريحة وتتم عن بعد للحصول على خدمات ماجيك باند مثل دخول مدينة الترفيه من خلال الأجهزة الذكية .. وإنها تعمل مثل السحر. وأغلب الخصائص والخدمات ستكون متاحة بمجرد وضع الهاتف أو الساعة بالقرب من نقطة الدخول كما يحدث مع ماجيك باند".

ويأتي استخدام وسائل لا تعتمد على التلامس في الوقت الذي يتم فيه توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في أمريكا وتزايد أعداد الأشخاص الذين يضعون اعتبارات السلامة والحماية من العدوى في حساباتهم عند التفكير في السفر او التنزه بحسب موقع "سي نت دوت كوم". وذكر الموقع أنه لم يتضح حتى الآن متى يمكن أن تضيف ديزني الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد إلى الخدمة الجديدة.