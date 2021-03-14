85 مليون ريال أرباح "ساكو" خلال السنة المالية 2020

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 85 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 61 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 38 %.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع المبيعات خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق، كما ساهم كلً من التحسن النسبي في هامش مجمل الربح وزيادة مبيعات التجارة الالكترونية والإنخفاض في مصاريف البيع و التسويق والمصاريف الادارية و العمومية الى تحسن صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق 2019.