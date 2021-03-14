"تبوك الزراعية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

دعى مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثاني والعشرون المتضمن زيادة رأس مال الشركة 150 مليون ريال ليصبح 391 مليون ريال .

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل و الخطة الزراعية تتمثل الخطة الزراعية بزراعة بذور القمح و الفواكه و يتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية من تشغيل و صيانة معدات الزرع و الحصاد و الري و نقل المحاصيل وسداد مديونيات و قروض الشركة و الاستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل.

وفي حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.