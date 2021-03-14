مطارات أمريكا تسجل أعلى نسبة مسافرين منذ مارس 2020

سجّلت المطارات في الولايات المتّحدة الجمعة أعلى حركة للمسافرين منذ عام، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة أمن النقل "تي إس إيه"، بعد أن كانت جائحة كوفيد-19 قد تسبّبت في توقّف حركة النقل الجوّي في البلاد، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وخلال نهار الجمعة، سُجّل وجود أكثر من 1,35 مليون مسافر في المطارات الأميركيّة، وهو أعلى رقم منذ 15 مارس 2020 عندما سافر 1,5 مليون شخص.

ورغم ذلك فإنّ هذا الرقم لا يُمثّل سوى نحو نصف العدد المعتاد للمسافرين في مثل هذه الفترة من العام.

وكانت أعلى نسبة سابقة للمسافرين خلال الأزمة الصحّية قد سُجّلت في الثالث من يناير، مع قرابة 1,33 مليون مسافر.

ويُعاود كثير من الأميركيّين الذين تلقّوا اللقاحات المضادّة للفيروس، السفر عبر الجوّ.

في الولايات المتّحدة، تلقّى 68,9 مليون شخص جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادّة لكوفيد-19، وتمّ تطعيم 36,9 مليون شخص في شكل كامل، أي ما نسبته 11,1% من سكّان البلاد، وفقًا لبيانات صادرة السبت عن المراكز الأميركيّة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.