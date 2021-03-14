البرازيل تواجه عاصفة كوفيد جديدة

عندما جاء جوناثان رودريجيز وهو يعاني صداعا وفقدان حاستي التذوق والشم، كان على يقين من أنه لا يمكن أن يكون كوفيد - 19، لأنه تعافى من المرض منذ أقل من ستة أشهر فقط.

قال الشاب البالغ من العمر 26 عاما من مدينة بورتو فيلهو الأمازونية: "أصبت بالعدوى مرة أخرى. لم أصدق ذلك عندما خرجت النتيجة. اعتقدت أنني محصن".

ينتشر شعور كئيب عبر أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، التي تواجه هجمة ثانية من فيروس كورونا هي أكثر حدة من الأولى.

وصلت الوفيات اليومية في البرازيل إلى مستوى قياسي بلغ 1910 وفيات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الإصابات ووصول أجنحة العناية المركزة في كثير من الولايات إلى نقطة الانفجار. بلغ متوسط الوفيات المبلغ عنها في البلاد لمدة سبعة أيام، التي تم تجميعها من بيانات إدارات الصحة الحكومية، نحو 30 في المائة أعلى من الذروة في تموز (يوليو) خلال الموجة الأولى.

يعتقد علماء ومتخصصون في الرعاية الصحية أن أحد العوامل وراء عودة المرض هو سلالة فيروس بي. 1 الأكثر عدوى، التي ـ وفقا لدراسة ما قبل النشر صدرت الأسبوع الماضي ـ قد تكون قادرة على التهرب من المناعة الطبيعية التي طورها الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل.

توفي أكثر من 260 ألف شخص بسبب كوفيد - 19 في البرازيل، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة. من حيث نصيب الفرد، فهي تحتل المرتبة 22، خلف كثير من الدول الأوروبية.

قال خوسيه إدواردو ليفي، وهو منسق أبحاث في شركة التشخيص الطبي Dasa وباحث في جامعة ساو باولو: "بعد كل شيء مررنا به في الموجة الأولى، مع التفاؤل منذ بداية اللقاحات، كان يبدو أننا بدأنا في الخروج من الوباء"، لكن "الآن نشهد تصعيدا عنيفا".

يشير الخبراء أيضا إلى عدم وجود إجراءات وقائية ومشكلات في طرح اللقاحات، التي ألقى النقاد باللوم فيها على سوء الإدارة من قبل حكومة الرئيس جايير بولسونارو، على اعتبار أنها تسهم في تدهور الوضع.

طوال فترة الوباء، قلل الرئيس الشعبوي اليميني من شدة الفيروس، وأقسم على عدم تلقي أي جرعة لقاح بنفسه بعد تعافيه من كوفيد - 19 وشكك في استخدام الكمامات.

قال بولسونارو في حدث الأسبوع الماضي: "كفانا ضجة وأنينا. إلى متى سيستمر البكاء؟ كم من الوقت ستبقون في المنازل وتغلقون كل شيء؟ لا أحد يستطيع تحمل هذا بعد الآن. نأسف على الوفيات، مرة أخرى، لكننا بحاجة إلى حل".

قال لويز هنريك مانديتا - وزير الصحة السابق الذي أقاله بولسونارو العام الماضي بعد أن اشتبكا علنا حول كيفية التعامل مع الوباء - إن المأزق الحالي هو نتيجة "قرارات سياسية خاطئة". أضاف: "تم تفكيك وزارة الصحة وتم تعيين رجل عسكري".

عاد تركيز العالم الآن على البرازيل بسبب المخاوف بشأن نسب فيروس بي. 1 إلى فيروس سارس كوف 2 - المرتبط بانفجار الحالات في مدينة ماناوس الواقعة في الغابة المطيرة في منطقة الأمازون وتم اكتشافه الآن في 25 دولة على الأقل – التي وجدت الدراسة العلمية نفسها أنه ناقل للعدوى بمقدار ضعف بعض السلالات الأخرى.

بعد ظهوره في أواخر 2020، سرعان ما أصبح المتحور بي. 1 الطافر، السلالة المهيمنة في الولاية الأمازونية، وفقا للباحثين. تزامن ذلك مع زيادة حادة في الإصابات في ماناوس، التي كان نظام مستشفياتها مغمورا بالمرضي في وقت سابق هذا العام.

قوضت إصابة رودريجيز فكرة أن سكان عاصمة الغابة البرازيلية، الذين أشارت تقديرات إلى أن ثلاثة أرباعهم أصيبوا بفيروس كورونا بحلول تشرين الأول (أكتوبر)، ربما يكونوا قد حصلوا على مناعة القطيع.

في حين أن العدد الدقيق للمصابين بفيروس بي. 1 غير معروف، يقول خبراء الصحة العامة إن انتشاره اقترن بفشل واسع النطاق في مراعاة التباعد الاجتماعي في البرازيل.

خلال موسم عيد الميلاد تجمعت كثير من العائلات في جميع أنحاء البلاد، بينما تم التقاط مشاهد من حفلات غير مشروعة في مدن مثل ريو دي جانيرو خلال فترة الكرنفال الذي تم إلغاؤه في الغالب.

مصدر آخر للإحباط هو وتيرة برنامج التطعيم على الصعيد الوطني. بعد البداية المتأخرة، قدمت البرازيل جرعة واحدة على الأقل إلى 8.1 مليون شخص، أو 3.8 في المائة من سكانها البالغ عددهم 213 مليون نسمة، وفقا لاتحاد وسائل الإعلام المحلية. لكن تضاؤل المخزونات أجبر بعض السلطات البلدية على تقليص الحقن بشكل مؤقت الشهر الماضي.

قالت أديل بنزاكن، وهي طبيبة في ماناوس ومديرة طبية للبرامج العالمية في مؤسسة أيدز للرعاية الصحية: "المشكلة الكبرى هي نقص اللقاحات".

تأمل الحكومة في تنشيط الحملة بعقود توريد جديدة وزيادة الإنتاج المحلي. في غضون ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن قائدا أعطى الأولوية لإبقاء الاقتصاد مفتوحا سيغير مساره ويشدد القيود.

كتبت جمعية لوزراء الصحة بالولايات الأسبوع الماضي رسالة مفتوحة تدعو إلى حظر تجول ليلي، بينما تقوم عدد من السلطات، بما في ذلك في ساو باولو، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة، بتنفيذ درجات مختلفة من الإغلاق.

قال تياجو فيدال، وهو محلل سياسي في شركة Prospectiva الاستشارية، لا توجد شهية عامة تذكر لاتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية. أضاف: "بولسونارو لن يتغير. أسلوب عمله هو ما هو عليه. إذا غير موقفه فسيكون ذلك اعترافا بأنه كان على خطأ".

مع محاولة الحكومة المضي قدما في نسخة مصغرة من مساعدات فيروس كورونا الطارئة التي أثبتت شعبيتها العام الماضي، يقول محللون إن بولسونارو يعتمد على دفعة أخرى لدعم شعبيته قبل انتخابات رئاسية في 2022.

صوت مجلس الشيوخ البرازيلي الخميس على دعم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 44 مليار ريال برازيلي (سبعة مليار دولار). من المتوقع أن يتضمن الاقتراح - الذي لا يزال يتعين الموافقة عليه من قبل مجلس النواب - أربع تحويلات نقدية شهرية بنحو 250 ريالا إلى أفقر سكان البلاد.

قال ماتياس سبيكتور، من مؤسسة جيتوليو فارجاس الفكرية: "يبحث بولسونارو عن تصريح مرور مجاني لاستثمار الأموال في الاقتصاد على أمل أن يستفيد (...) هذه الطريقة أفادته في السابق".

أضاف: "تفقد البرازيل نحو 60 ألف شخص في جرائم القتل كل عام ويموت 70 ألفا في حوادث السيارات على الطرق السيئة. هناك تسامح (...) مع الموت".