إيطاليا تسجل 317 وفاة و26062 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا سجلت 317 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 380 أمس، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة من 26824 إلى 26062.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 372944 اختبار كوفيد-19 أمس، مقارنة بعدد 369636 اختبارا سابقا.

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن ثلاثة ملايين و200 ألف، بحسب "رويترز".

ووصل عدد المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، بخلاف الموجودين في وحدات الرعاية الفائقة، إلى 24153 اليوم السبت، ارتفاعا من 23656 أمس.