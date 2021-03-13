بطانية وأغراض لشخص دون مأوى أمام مصرف مغلق في إسبانيا.
- «العدل»: إنهاء نزاعات تجارية عبر مركز المصالحة بـ 25.8 مليون ريال
- اقتصاد إفريقيا يعاود النمو في 2021 لكن مع تفاقم الفقر والدين
- أزمة لبنان الاقتصادية .. أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية
- 18 مادة تحدد لائحة «مكافحة التستر» .. حظر 5 مهام على الأجانب و4 اشتراطات لاستحقاق المكافأة
- رغم خطورتها .. مهنة صيد السجاد القديم تكافح للبقاء مع تغير وجه التجارة
- شبح الفقر يخيم على تركيا مع استمرار التضخم .. إشارات مقلقة للاقتصاد
- 10 % من أسهم الشركات المتداولة في السعودية لم تتفاعل مع موجة الارتفاعات .. أبرزها صناديق «الريت»
- المستثمرون يتدافعون على شراء الأسهم العالمية .. ضخ 31.5 مليار دولار في أسبوع
- بوصلة المتعاملين في السوق السعودية تتحول إلى الأسهم القيادية
- طلبية بـ 2.9 مليار دولار على طائرات "بوينج 737" رغم تداعيات حوادث التحطم
أضف تعليق