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أحداث في صور

بطانية وأغراض لشخص دون مأوى أمام مصرف مغلق في إسبانيا

بطانية وأغراض لشخص دون مأوى أمام مصرف مغلق في إسبانيا

«رويترز »

بطانية وأغراض لشخص دون مأوى أمام مصرف مغلق في إسبانيا.

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