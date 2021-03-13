«أسترازينيكا»: حللنا بيانات 10 ملايين سجل ولا دليل على أن لقاحنا يسبب تجلط الدم

أعلنت شركة تصنيع الأدوية أسترازينيكا، ومقرها المملكة المتحدة، أمس، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، بعدما علق عدد من الدول استخدامه وسط مخاوف من احتمال تسببه بتجلط في الدم.وبحسب "الفرنسية" قال متحدث باسم الشركة: "بنتيجة تحليل بيانات السلامة الخاصة بنا لأكثر من عشرة ملايين سجل، لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الاصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو مجموعة (لقاحات) ولا في أي بلد معين".وأضاف: "في الحقيقة، فإن العدد المسجل لتلك الأنواع من الحوادث، منخفض بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، مقارنة بما هو متوقع بين السكان عموما".وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.وشددت المنظمة، التي قالت: إن لجنتها الاستشارية الخاصة باللقاحات تحقق في سلامة البيانات الواردة، على عدم التوصل إلى رابط سببي بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم.وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، للصحافيين في جنيف: "أسترازينيكا لقاح ممتاز، مثل سائر اللقاحات المستخدمة".انتقد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، عديدا من الأمثلة على تأميم اللقاحات وتخزينها، إضافة إلى الصفقات الجانبية مع مصنعي لقاحات كوفيد - 19 التي تقوض وصول جميع الناس في العالم للقاح.وقال جوتيريس في بيان، بمناسبة مرور عام على إعلان منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كوفيد - 19 جائحة، إن "حملة التطعيم العالمية تمثل أعظم اختبار أخلاقي في عصرنا".وأوضح أن ضمان تلقيح جميع الأشخاص و"عديد من البلدان منخفضة الدخل لم تتلق جرعة واحدة بعد"، أمر ضروري لإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي "ومساعدة العالم على الانتقال من إغلاق المجتمعات إلى إنهاء الفيروس".وكرر جوتيريس دعوته إلى أن ينظر إلى لقاحات كوفيد - 19 على أنها "منفعة عامة عالمية".وقال: "يحتاج العالم إلى الاتحاد لإنتاج اللقاحات الكافية وتوزيعها للجميع، وهو ما يعني على الأقل مضاعفة القدرة التصنيعية في جميع أنحاء العالم. يجب أن يبدأ هذا الجهد الآن".وأشاد الأمين العام بالعاملين الصحيين والعاملين الأساسيين الآخرين، الذين حافظوا على استمرار عمل المجتمعات.وقال: "أحيي كل أولئك الذين وقفوا في وجه المنكرين والمعلومات المضللة واتبعوا بروتوكولات العلم والسلامة. لقد ساعدتم على إنقاذ الأرواح".كما أثنى جوتيريس على "النساء والرجال والشباب في كل مكان للتكيف مع العمل والتعلم والعيش بطرق جديدة".وقال: "لقد فقد كثير من الأرواح. انقلبت اقتصادات رأسا على عقب وتركت مجتمعات تترنح. الأكثر ضعفا هم من عانوا أكثر من غيرهم. أولئك الذين تركوا في الخلف يتم تركهم إلى الخلف أكثر".وقال جوتيريس: إن الأمم المتحدة ستواصل الضغط من أجل الحصول على لقاحات ميسورة التكلفة للجميع وتحقيق الانتعاش الذي يحسن الاقتصاد.وأودى فيروس كورونا بحياة 2630768 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأول (ديسمبر) 2019، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" أمس استنادا إلى مصادر رسمية.وتم تسجيل أكثر من 118527720 إصابة بالفيروس. وبينما تعافت أغلبية المصابين، إلا أن هناك من بقيت لديهم أعراض بعد أسابيع وحتى أشهر.وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أي تراخ في التصدي لجائحة كوفيد - 19، مؤكدا أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد.لكن بايدن أبدى تفاؤله في الوقت نفسه بأن المستقبل سيحمل معه "أياما أفضل"، مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التطعيمات في الولايات المتحدة.