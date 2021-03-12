انتخاب وزير المالية الأسترالي السابق أمينا عاما لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

انتخب وزير المالية الأسترالي السابق ماتياس كورمان اليوم أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، على ما أفادت مصادر مطلعة على القرار في هذه الهيئة التي تقدم المشورة للبلدان الاقتصادية المتقدمة.

واختير السياسي البالغ 50 عاما بغالبية ضئيلة خلال اجتماع لسفراء المنظمة التي تضم 37 بلدا ومقرها باريس.

استقال كورمان، صاحب النفوذ الكبير في الحزب الليبرالي الحاكم، ووزير المالية الأسترالي الأطول خدمة، من البرلمان أواخر العام الماضي سعيا وراء هذا المنصب الرفيع.

لكن ترشيحه واجهته شكاوى من مجموعات بيئية لناحية أن سجله على صعيد قضايا المناخ لا يؤهله لشغل المنصب في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وبرز اسمه في شكل مفاجئ كمرشح أوفر حظا متجاوزا السويدية سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية السابقة في الاتحاد الأوروبي.

وسيخلف المكسيكي انجيل جوريا الذي تنتهي ولايته الثالثة البالغة خمس سنوات في مايو وفقا للفرنسية.