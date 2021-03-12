10 % من أسهم الشركات المتداولة في السعودية لم تتفاعل مع موجة الارتفاعات .. أبرزها صناديق «الريت»

سجل المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" مكاسب فاقت 60 في المائة، بعد مرور عام منذ قاع مارس 2020 "قاع كورونا"، حيث تباين أداء الأسهم خلال الفترة، لتتصدر الأسهم ذات رأس المال الصغير المكاسب في السوق بشكل واضح، لكن نجد في المقابل عددا من الأسهم لم يواكب حركة السوق العامة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المدرجة في "تداول"، فإن ما يزيد على 10 في المائة من الشركات المتداولة خلال الفترة "لا تشمل الشركات المطروحة حديثا" لم تواكب حركة المؤشر العام محققة ارتفاعا في قيمها السوقية لم يتجاوز 26 في المائة، وهذه النسبة تقل كثيرا عن أداء السوق العام.

وأبرز الشركات التي لم تواكب ارتفاعات السوق، تنتمي إلى قطاع الصناديق العقارية المتداولة "ريت"، وهي نحو 14 صندوقا من أصل 20 شركة تشملها القائمة، وأيضا شملت القائمة أسهما مثل التموين ومكة للإنشاء والمراكز وكذلك طيبة للاستثمار.

ومن الملاحظ أن أغلبية الأسهم أو الوحدات التي كان تفاعلها أقل من المؤشر العام، تأثرت بشكل واضح من جائحة "كورونا"، حيث نجد على سبيل المثال عديدا من طلبات خفض الإيجار تلقتها صناديق "الريت" من المستأجرين للعقارات الخاضعه لهم، أو من خلال منح إعفاءات للمستأجرين المتضررين.

وهذا الأمر أثر بشكل مباشر في العوائد الإيجارية وكذلك تقييم الأصول، إضافة إلى الإيقاف المؤقت لنشاط العمرة والحج الذي أثر في نسب الإشغال في الفنادق لتلك الشركات والصناديق.

وبحسب الرصد، تصدرت وحدات "الخبير ريت" القائمة بعد انخفاض قيمتها السوقية بنحو 11.6 في المائة مقارنة بما كانت عليه في 13 مارس 2020، إذ بلغت القيمة السوقية للصندوق نحو 955.57 مليون ريال بفارق 125.62 مليون ريال.

فيما تحل ثانيا وثالثا، وحدات الأهلي ريت وسويكورب ريت بارتفاعات طفيفة مقارنة بـ"قاع كورونا" بلغت 2.9 و3.3 في المائة.

ثم يأتي سهم التموين رابعا الذي حقق ارتفاعا بنحو 4.2 في المائة خلال الفترة، إذ سجلت الشركة صافي خسارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغت 234.7 مليون ريال، تتجاوز خسائر رأس المال 26 في المائة.

وبررت الشركة أداءها المالي بتعطل العمليات التجارية بسبب كوفيد - 19 ما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة تجاوت 50 في المائة.

ونجد خامسا وحدات ملكية "ريت" المرتفعة 5 في المائة فقط، كذلك أسهم "الغاز والتصنيع" و"مكة للإنشاء" بمكاسب 6.6 و7.7 في المائة.

وبشكل عام، حققت نحو 28 في المائة من الأسهم المتداولة خلال الفترة "أسهم 55 شركة" مكاسب تقل عن المؤشر العام، من أبرزها أسهم كل من أرامكو السعودية، دار الأركان، وقت اللياقة، جرير، المراعي، جبل عمر، ومهارة.



وحدة التقارير الاقتصادية