العمل الهجين خطر يحدق بشركات الخدمات في مراكز المدن

تطلق الشركات مراجعات جذرية وكلية لممارسات العمل، في خطوات قد تكون لها عواقب بعيدة المدى على مراكز المدن في المملكة المتحدة، بعد أن أوضح بوريس جونسون خططا لإعادة فتح الاقتصاد بالكامل بحلول الصيف.بدأ بعض أكبر أرباب العمل في المملكة المتحدة، بما في ذلك عدد منهم في الحي المالي في لندن، مشاريع ستحدد متى وكيف يعود الموظفون إلى المكاتب بعد جائحة فيروس كورونا.اتصلت "فاينانشيال تايمز" بأكثر من 20 شركة، توقع معظمها تقديم نماذج مختلطة للعمل حيث يقسم الموظفون وقتهم بين المكتب والمنزل.يعمل كثير من موظفي المكاتب من المنزل منذ أن فرضت الحكومة أول إغلاق بسبب فيروس كورونا في إنجلترا في آذار (مارس) 2020.قانون البقاء في المنزل لا يزال قائما، لكن أخيرا نشر رئيس الوزراء البريطاني خريطة طريق يمكن بموجبها لإنجلترا الخروج بالكامل من قيود كوفيد - 19 بحلول 21 حزيران (يونيو).طلب من الأشخاص مواصلة العمل من المنزل إن أمكن حتى يتم الانتهاء من مراجعة قواعد التباعد الاجتماعي. ومن المقرر تقديم تقرير بحلول 21 حزيران (يونيو).أجرت برايس ووترهاوس كوبرز دراسة استقصائية لموظفيها البريطانيين البالغ عددهم 22 ألفا، وتشير نتائج أولية إلى أن كثيرا منهم يريدون العودة إلى العمل في المكتب لمدة ثلاثة أو أربعة أيام.قال كيفن إليس، رئيس قسم الأعمال في المملكة المتحدة في الشركة: "يتطلب هذا أنموذج عمل هجين بالكامل".ستجري مجموعة لويدز المصرفية تجارب على العمل الهجين في أواخر الربيع، بمشاركة الآلاف من موظفيها، وقال المدير المالي، ويليام تشالمرز، إن 77 في المائة من الموظفين "أعربوا عن رغبتهم" في مواصلة العمل من المنزل.سيكون لمعظم الوظائف في ناتويست جزء من العمل المنزلي عندما يعود الموظفون إلى مكاتب البنك في وقت لاحق من هذا العام.وقال دويتشه بانك إنه يعكف على تطوير خطط "لتنفيذ أنموذج عمل مستقبلي هجين، يجمع بين مزايا العمل المرن ومزايا قضاء الوقت معا في المكتب".وأشارت فيرجين ميديا إلى أنها بدأت في استراتيجية "طرق العمل المستقبلية"، التي من المحتمل أن تؤدي إلى تكييف المكاتب للعمل الهجين.وخلصت شركات أخرى بالفعل إلى أن المستقبل سيشمل العمل المرن، حيث يقسم الموظفون وقتهم بين المكتب والمنزل.قال كريس أوشيا، الرئيس التنفيذي لشركة سنتريكا، التي تضم 15 ألفا: "لن نعود للعمل خمسة أيام في الأسبوع في المكتب. أنا بالتأكيد لن أعود. سأحتفظ بمزيج من العمل المرن. إنه مفيد للموظفين، كما أنه مفيد للعملاء".كذلك دعمت سارة ويليت، كبيرة إداريي الموظفين في ذا فري جروب The Very Group ومقرها ليفربول، التي تمتلك Littlewoods.com، العمل الهجين بين المنزل والمكتب. قالت: "نريد أن يكون زملاؤنا منتجين للغاية في المنزل وأن يكونوا متعاونين للغاية في المكتب".الانتقال إلى العمل الهجين يعني أن تخطط الشركات لتقليص مساحاتها المكتبية.قال إتش إس بي سي إنه يتوقع تقليص بصمته العقارية 40 في المائة، في حين قال لويدز إنه سيقلص مساحة المكاتب 20 في المائة، بينما تمضي بريتيش تليكوم قدما في تقليص مكاتبها في المملكة المتحدة من 300 إلى 30 فقط. قالت إن هذا يظهر مع ذلك التزامها بالمكاتب، لكنها لتكون أقرب إلى كونها أماكن "للتعاون وتبادل المعرفة".يمكن أن يؤدي الانتقال الدائم إلى العمل الهجين، حيث يعمل موظفو المكاتب معظم الوقت من المنزل، إلى انهيارات واسعة النطاق لشركات الخدمات في مراكز المدن، مثل المقاهي ومحال بيع الصحف.يبلغ المعدل الوطني للإقبال على وسط المدينة نحو خمس المستوى قبل الإغلاق الأول، وفقا سنتر أوف سيتيز، وهو مؤسسة فكرية.قال أندرو كارتر، الرئيس التنفيذي: "أتوقع أن يؤدي الانخفاض الدائم في الإقبال على وسط المدينة إلى انهيار الشركات وتسريح العمال".يخطط معظم الشركات لإعادة فتح المكاتب جزئيا لتلبية احتياجات العمل الحرجة أو رفاهية الموظفين اعتبارا من 29 آذار (مارس)، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة.لكن لا توجد توجيهات واضحة من الحكومة حول موعد إعادة فتح المكاتب بالكامل.أعرب ألستير إليوت، الشريك الأول للوكيل العقاري نايت فرانك، عن إحباطه لأن الحكومة وضعت "خريطة طريق حول كل شيء باستثناء العودة إلى العمل، وهو نقطة ارتكاز لانتعاشنا الاقتصادي".بدأت نايت فرانك في رسم خريطة لترتيبات عملها طويلة الأجل، حيث يكون الوضع الافتراضي للموظفين في المكتب، رغم أنها ستسمح لهم باتخاذ خياراتهم الخاصة حول مكان العمل.الموظفون الذين يفضلون البقاء في المنزل -سواء بسبب المخاوف بشأن كوفيد - 19 أو التزامات رعاية الأطفال، مثلا من المحتمل أن يكونوا أكثر عرضة للتهميش إذا كان لديهم وصول أقل إلى الإدارة.قال أحد الأشخاص المطلعين على جيه بي مورجان، حيث يبحث التنفيذيون في مستقبل أماكن العمل، إن البنك سيتحرك بعناية "لضمان أن الأنموذج الذي نختاره سيتم بناؤه حيث لا نتسبب بطريق الخطأ في عدم مساواة جديدة بين الموجودين في المكتب والذين في المنزل".كذلك تدرس إي واي عواقب ثقافة العمل الهجين، وفقا لهايويل بول، رئيس شركة الخدمات المهنية في المملكة المتحدة. قال: قد تكون هناك حاجة إلى جدولة أكثر تعقيدا لضمان وجود الموظفين في المكتب في الوقت نفسه مثل الآخرين في فريقهم.قال إليس إن موظفي برايس ووترهاوس كوبرز لا يزالون يرون أن المكتب مهم للتعلم والصحة العقلية والتعاون، ما سيؤدي إلى برنامج بقيمة 75 مليون جنيه لتجديد مبانيها.مثل غيره من الرؤساء، قال إليس إن كثيرا من الموظفين متحمسون للعودة إلى المكتب، إما لأن العمل من المنزل لم يكن سهلا أو لمجرد التفاعل الاجتماعي والتدريب.هذا الأسبوع أعيد فتح جميع المدارس وأماكن التعليم الإضافي في إنجلترا وتم السماح لطلاب الجامعات في الدورات العملية بالعودة إلى الحرم الجامعي.واعتبارا من 29 آذار (مارس) سيسمح للأفراد بالالتقاء في أماكن خارجية مثل الحدائق في مجموعات تصل إلى ستة أشخاص أو الاجتماع مع أسرة واحدة أخرى. سيتم رفع إرشادات البقاء في المنزل وإعادة فتح المرافق الرياضية الخارجية مثل حمامات السباحة وملاعب التنس.واعتبارا من 12 نيسان (أبريل) ستتم إعادة فتح متاجر التجزئة غير الأساسية جنبا إلى جنب مع خدمات العناية الشخصية مثل صالونات تصفيف الشعر وصالونات الأظفار والمرافق الترفيهية الداخلية مثل صالات الألعاب الرياضية. يمكن أيضا إعادة فتح مناطق الجذب الترفيهية في الهواء الطلق مثل المتنزهات ودور السينما المفتوحة في الأماكن المكشوفة وكذلك أماكن الضيافة مثل حدائق الحانات.واعتبارا من 21 حزيران (يونيو) ستتم إزالة القيود القانونية المفروضة على الاتصال الاجتماعي في الأماكن الداخلية والخارجية. وستتم إعادة فتح الأماكن المغلقة المتبقية بما في ذلك النوادي الليلية.