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وزير الصحة: جميع لقاحات "كورونا" المستخدمة في السعودية أظهرت حماية عالية من الإصابة

وزير الصحة: جميع لقاحات "كورونا" المستخدمة في السعودية أظهرت حماية عالية من الإصابة

"الاقتصادية" من الرياض

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بحمد الله بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة، وطالب الربيعه عبر حسابة في تويتر الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من فيروس "كورونا".

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