انكماش اقتصاد بريطانيا 2.9 % في يناير

كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن اقتصاد بريطانيا انكمش 2.9 بالمئة في يناير مقارنة مع ديسمبر وهي وتيرة أقل حدة مما كان متوقعا إذ دخلت البلاد مجددا في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح أربعة بالمئة في الربع الأول من 2021، ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق لكن أيضا بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال جوناثان أثو المسؤول في مكتب الإحصاءات الوطنية "تلقى الاقتصاد ضربة واضحة في يناير كانون الثاني، وإن كانت أقل مما توقعه البعض، مع تأثر متاجر التجزئة والمطاعم والمدارس ومصففي الشعر بأحدث إغلاق.

"التصنيع أيضا شهد أول تراجع منذ أبريل مع انخفاض تصنيع السيارات بشكل كبير. لكن الزيادات في الخدمات الصحية نتيجة توزيع اللقاح وتسارع الاختبارات عوضت جزئيا الانخفاضات في صناعات أخرى".

وانكمش اقتصاد بريطانيا 1.7 بالمئة في ثلاثة أشهر حتى يناير، وهو مستوى أقوى من متوسط التوقعات بانكماش 2.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد أقل 9.2 بالمئة مما كان عليه في يناير من العام الماضي.