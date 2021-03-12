الهلال .. الصدارة بـ «النقاط الحمراء»

لم يفوت الهلال الفرصة، واستعاد صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفارق الأهداف عن الشباب، بعد فوزه على الوحدة 4 /2، فيما كسب النصر الأهلي 2 /1، وتعادل ضمك والاتفاق 1/1.ورفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة، مستغلا تعثر الشباب أمام الاتحاد 1 /2، بينما بقي الوحدة في المركز 14 بـ27 نقطة، بينما ارتفع النصر إلى المركز السادس برصيد 33 نقطة وبقي الأهلي خامسا بـ35 نقطة، ورفع الاتفاق رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، وضمك رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ15.وفي مكة المكرمة، سجل يوسف نياكاتي الهدف الأول للوحدة بعد ربع ساعة من البداية بتسديدة قوية من مدى قريب، لكن جوميز أدرك التعادل للهلال من ضربة جزاء (35) وأضاف الأرجنتيني لوسيانو فييتو الهدف الثاني بعد دقيقة من الهدف الأول بمجهود فردي إثر هجمة مرتدة، ثم أدرك نياكاتي التعادل 2/2 في الدقيقة (40) من ضربة جزاء. وبعد عشر دقائق، وضع جوميز الشمع الأحمر على النقاط بعد أن سجل الهدف الثالث بضربة رأس إثر تمريرة عرضية منخفضة من سالم الدوسري، ثم أضاف الهدف الرابع "الشخصي الثالث له" "هاتريك" بعد انفراده بعبدالله العويشير حارس الوحدة وترجم الكرة هدفا (77).في جدة، عمق النصر جراح الأهلي الذي تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي بعد خسارة من الشباب 3 /0 ثم الفيصلي 2 /1 ثم ضمك 3 /1 فالنصر 2 /1 حيث افتتح عبدالإله العمري في الدقيقة (41) قبل أن يدرك عمر السومة التعادل للأهلي في الدقيقة (58) ثم سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف الفوز قبل النهاية بخمس دقائق.وفي المباراة الثالثة، تقدم ضمك عن طريق فاروق شافعي في الدقيقة الثامنة، إلا أن عبدالله السالم أدرك التعادل للاتفاق(46).