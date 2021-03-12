تراجع إصابات الجائحة في إفريقيا وانخفاض الوفيات 16 %

أفادت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض، أمس، بأن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تراجعت بشكل ملحوظ في القارة.وقال جون نكينجاسونج مدير المراكز، وهي وكالة تتبع الاتحاد الإفريقي، إن هناك انخفاضا 9 في المائة في الحالات الجديدة في أنحاء القارة في الأسابيع الأربعة الماضية، مضيفا أن معدل الوفيات انخفض بمعدل 16 في المائة.وفي جنوب إفريقيا، البلد الأكثر تضررا في القارة، الذي سجل وحده 38 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة في إفريقيا، انخفض معدل الوفيات بنحو 25 في المائة، وفقا لنكينجاسونج.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن بعض الدول الإفريقية تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا، من بينها بنين وتوجو والكاميرون وإثيوبيا.وسجلت القارة نحو أربعة ملايين حالة إصابة بكورونا، ونحو 107 آلاف حالة وفاة.وأوضح نكينجاسونج أن حملات التلقيح التي ترعاها آلية "كوفاكس" الإنسانية تمضي حاليا في 22 دولة إفريقية.من جانب آخر، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، تلقيح أكثر من 250 ألف شخص ضد فيروس كورونا المستجد في يوم واحد للمرة الأولى في ألمانيا.وجاء في إحصائية المعهد أنه تم تسجيل تلقيح 257 ألفا و671 شخصا ضد الفيروس خلال أمس الأول.يذكر أنه تم تحقيق قيم مشابهة في يومين من قبل "وهما الخامس من آذار (مارس) بواقع 245 ألفا و358 تطعيما، والثلاثاء الماضي بواقع 241 ألفا و916 تطعيما". ولكن التطعيمات شهدت تراجعا واضحا من جديد لأيام، فعلى سبيل المثال تم تسجيل 147 ألفا و57 تطعيما الأحد الماضي.وصادف أمس مرور عام على إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد - 19 وباء عالميا، في وقت ما زال كثيرون حول العالم يخضعون لقيود مشددة وسط غياب أي مسار واضح باتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها رغم فسحة الأمل التي توفرها اللقاحات.ومنذ ظهوره في الصين نهاية عام 2019، أودى وباء كوفيد - 19 بحياة أكثر من 2.6 مليون شخص وفرض قيود غير مسبوقة على الحركة، ما أدى إلى انكماش الاقتصادات.واليوم، تأمل دول العالم في أن تمهد اللقاحات الطريق أمام عودة إلى حياة طبيعية، لكن عملية نشر اللقاحات لم تكن متساوية، فيما الطلب تجاوز بكثير الكميات المتوافرة.وقالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأوروبية يمكنها الاستمرار في استخدام لقاح أسترازينيكا، فيما يجري التحقيق في حالات جلطات الدم التي دفعت الدنمارك ودول أخرى إلى تعليق استخدامه.وأضافت وكالة الأدوية الأوروبية، في بيان، إن "موقف لجنة السلامة هو أن فوائد اللقاح ما زالت أعلى من مخاطره، ويمكن الاستمرار في إعطائه فيما يجري التحقيق في حالات الجلطات".وأوضحت أن "المعلومات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس".وفي بعض الدول يصعب رؤية الأمل الذي تقدمه اللقاحات. فالبرازيل التي يستمر فيها تفشي الوباء، سجلت أمس الأول حصيلة وفيات يومية قياسية بلغت 2286 مع انتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا أشد عدوى.وقال أديلسون مينيزيس (40 عاما) من أمام أحد مستشفيات ساو باولو، كبرى المدن البرازيلية، حيث أغلقت كل الشركات والمتاجر غير الأساسية لمكافحة انتشار الوباء، "استغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يتحرك السياسيون... ندفع نحن الفقراء ثمن ذلك".لكن على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، في أوروبا، كانت بعض الحكومات بصدد رفع تدابير صارمة.وأعلنت فرنسا تخفيف قيود السفر من سبع دول، من بينها المملكة المتحدة، فيما يتوقع أن تخفف البرتغال بعض التدابير المرتبطة بالحد من الفيروس، في وقت لاحق الخميس.وأدى الفيروس منذ ظهوره في الصين أواخر 2019 إلى إصابة نحو 118 مليون شخص.وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا أن كوفيد - 19 أصبح جائحة في 11 آذار (مارس) 2020 بعدما بدأت أعداد المصابين ترتفع وتنتشر في كل أنحاء آسيا وأوروبا.وكانت الدفاعات الوحيدة ضد الفيروس قبل عام، وضع الكمامات والحد من اختلاط الناس ببعضهم بعضا.وتوقفت حركة الطيران العالمي وفرضت الحكومات قيودا مشددة على المواطنين، ما أجبر المليارات على الخضوع لشكل من أشكال الإغلاق، بينما ساد الخوف.وقالت كورين كرينكر رئيسة شبكة مستشفيات في شرق فرنسا، "نحن على شفير حرب"، بينما بدأت أعداد المرضى والوفيات ترتفع.وفي الوقت نفسه، أطلقت الحكومات والعلماء سباقا لإنتاج لقاحات مع إجراء عمليات بحث وتطوير بوتيرة متسارعة غير مسبوقة.واليوم، يتوافر عديد من اللقاحات، من بينها تلك التي تم تطويرها في الولايات المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والهند. وأعطيت أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاحات في 140 بلدا.لكن إطلاق اللقاحات العالمية عرى كذلك الفوارق الكبيرة في النفوذ والثروة. وأحرزت الدول الغنية تقدما كبيرا على صعيد حملات التلقيح الشاملة، فيما لا يزال المليارات في الدول الفقيرة ينتظرون تلقي جرعاتهم.وتعزز أمل الدول الفقيرة من خلال إطلاق عمليات تسليم للقاحات ضمن آلية "كوفاكس" المدعومة من منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ويأمل عالم الرياضة أيضا، وبعد عام على إلغاء مباريات أو إجرائها من دون حضور، في عودة إلى وضع طبيعي بفضل نشر مزيد من اللقاحات.