«الصحة»: لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول للاتجاهات الإيجابية.وحث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق "صحتي"، مبينا أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، وأن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل عددهم إلى 1706455 شخصا في مراكز اللقاح في مناطق المملكة التي تبلغ نحو الـ500 مركز.وأشار إلى أن المملكة حريصة جدا على اختيار أفضل اللقاحات مأمونية وفاعلية، موضحا أن التوسعة في إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم.وأعلن العبدالعالي تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 381348 حالة، من بينها 2947 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 538 حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين 371850 حالة بإضافة 267 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6551 حالة، بإضافة ست حالات وفاة جديدة.وقال: إن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز "تأكد" بإجراء 7900974 مسحة، وقدمت عيادات "تطمن" خدماتها لـ2082327 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ29142384 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 14175803 فحوص مخبرية دقيقة.وأعلنت "الصحة" التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة حيث يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.وأكدت تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة، وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين مزيد من مراكز اللقاح في جميع مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.وتأتي هذه الخطوة تواصلا لجهود الصحة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم.