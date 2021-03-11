تحليل رويترز: السعودية الأقدر والأسرع في تغيير موازين سوق النفط .. روسيا غير مرنة



وجدت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، صعوبة في رفع الإنتاج سريعا هذا العام بعد خفضه بمقدار الخُمس منتصف 2020 وسط انهيار الطلب بفعل الجائحة.

لطالما اضطلعت السعودية بدور المنتج القادر على تغيير الموازين عن طريق خفض الإنتاج ورفعه حسبما تمليه حركة الأسعار بالسوق.

وعلى سبيل المثال، نفذت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، هذا العام خفضا طوعيا لإنتاج النفط بلغ مليون برميل يوميا.

وسمحت أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، لروسيا بزيادة إنتاج النفط 65 ألف برميل يوميا في فبراير. لكن إنتاج البلاد من النفط ومكثفات الغاز انخفض في واقع الأمر إلى 10.1 مليون برميل يوميا من 10.16 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

فاستئناف الإنتاج سريعا كان أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، إذ كان من الصعب رفع الإنتاج من الحقول المتقادمة، وأغلبها في سيبيريا، ولم يكن الطقس الشتوي إلا عاملا ثانويا.

وقال أليكسي كوكين من شركة أورال سيب للسمسرة في موسكو: "روسيا غير قادرة على تغيير الإنتاج بالحجم والسرعة اللذين تقدر عليهما السعودية، تلك هي السمة المميزة للصناعة الروسية: العدد الكبير من الآبار، وهو ما لا يسهُل وقفه وتشغيله".

وأمس الأربعاء، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء في اجتماع حكومي ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا ستستعيد قريبا 890 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 45 بالمئة من أعمق نقطة بلغتها تخفيضات الإنتاج في مايو ويونيو 2020.

وقال نوفاك "يعني ذلك أننا سنكون قد استعدنا عمليا نصف الإنتاج بالفعل في أبريل".

يسمح اتفاق مجموعة أوبك+ هذا الشهر لروسيا برفع إنتاجها 130 ألف برميل يوميا في أبريل.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن روسيا استطاعت العودة إلى مسار زيادة الإنتاج في مارس، إذ رفعت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.17 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى العاشر من مارس.

وقال أحد المصدرين إن إنتاج النفط تجاوز 10.20 مليون برميل يوميا في العاشر من مارس، مما يشير إلى أن الإنتاج قد يواصل الزيادة.

وقال دميتري مارينشينكو، وهو من كبار المديرين في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن من السابق لأوانه وصف روسيا بالمنتج المرن.

وقال: "قدرة روسيا على رفع الإنتاج سريعا لما يزيد على مستويات ما قبل الجائحة محدودة"، مضيفا أن منتجي الشرق الأوسط سيتحملون عبء استعادة التوازن في سوق النفط بفضل القدرة الإنتاجية الفائضة المتاحة لهم.