ارتفاع مبيعات السيارات في السوق الصينية 410 % خلال فبراير

ارتفعت مبيعات سيارات الركوب في السوق الصينية خلال شباط (فبراير) الماضي بنسبة 410 في المائة، سنويا إلى 1.16 مليون سيارة، بحسب ما أظهرته بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين الصادرة أمس.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن السبب الرئيس في هذه القفزة هو الانخفاض الكبير للمبيعات في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي الذي شهد ذروة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الصين وفرض قيود صارمة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لاحتواء الفيروس في ذلك الوقت.

وفي الوقت نفسه زادت مبيعات الجملة للمركبات التجارية في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 365 في المائة، سنويا إلى 1.46 مليون سيارة. وزادت مبيعات الجملة للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة سواء الكهربائية أو الهجين أو خلايا الوقود بنسبة 585 في المائة، سنويا إلى 110 آلاف سيارة خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيان اتحاد مصنعي السيارات فإن سيارات الركوب تضم السيارات الصالون والسيارات متعددة الأغراض والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات حول العالم خلال العام الماضي 53.16 مليون سيارة بتراجع نسبته 14.9 عن 2019.

وبحسب بيانات سابقة لاتحاد مصنعي السيارات الكوري الجنوبي، استحوذت الشركات الكورية على 7.5 في المائة من السوق، دون تغيير عن مستواها في 2019، في ظل ضعف أداء السيارات الكورية الجنوبية في الصين بشكل خاص.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن استمرار حصة كوريا من السوق العالمية جاء على خلفية تراجع مبيعات السيارات الكورية الجنوبية في الصين بأكثر من 30 في المائة، رغم المبيعات القوية للسيارات الكورية الجنوبية الكهربائية والفارهة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس.يو.في" على مستوى العالم.

وأدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع المبيعات العالمية للسيارات خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 29.6 في المائة سنويا قبل أن تقلص خسائرها لتتراجع خلال النصف الثاني من العام بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وتراجعت المبيعات في الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 6.1 في المائة سنويا إلى 20.14 في المائة، مليون سيارة، في حين تراجعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 14.7 في المائة إلى 14.46 مليون سيارة، وفي أوروبا بنسبة 24.3 في المائة إلى 11.96 مليون سيارة خلال العام الماضي.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أولية من اتحاد مصنعي وموزعي السيارات في بريطانيا أن تسجيلات السيارات الجديدة تراجعت بنحو 36 في المائة، في شباط (فبراير) على أساس سنوي، إذ أجبرت إجراءات العزل العام التي فُرضت لمكافحة كوفيد - 19 صالات العرض على الإغلاق.