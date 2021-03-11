بيانات أضعف للتضخم الأمريكي تدفع الذهب إلى الارتفاع .. والدولار الأدنى في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب أمس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة، إلى 1733.46 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من آذار (مارس) عند 1734.55 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1732.20 دولار.وظل الضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس الأول، التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزي عند 2 في المائة.وهدد ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ إنه يعني ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائي موافقة أمس الأول ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي.وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 في المائة، إلى 26.30 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 في المائة، إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 في المائة إلى 1216.32 دولار.إلى ذلك، هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال التعاملات المبكرة في الجلسة الأوروبية أمس، وشهدت أسواق العملات شهية معتدلة للمخاطرة مع تحول الانتباه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد السياسة.ووفقا لـ"رويترز"، بحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، كان الدولار منخفضا نحو 0.2 في المائة، عند 91.606 مقابل سلة من العملات، بعدما تراجع من ذروة ثلاثة أشهر عند 92.506 التي بلغها يوم الثلاثاء. وكان اليورو مرتفعا نحو 0.3 في المائة، مقابل الدولار مسجلا 1.19585 دولار، وتراجع 2.1 في المائة، منذ بداية العام.وشهدت أسواق عملات أخرى مؤشرات على زيادة متوسطة في شهية المخاطرة. وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي للجلسة الثالثة، وبلغ كلاهما أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأولية. وسجلت الكرونة النرويجية أقوى مستوى فيما يزيد قليلا على عام واحد مقابل اليورو، وجرى تبادل العملتين عند 10.032 في الساعة 0818 بتوقيت جرينتش. وهبط الفرنك السويسري، الذي يعد ملاذا آمنا أمام كل من الدولار واليورو. وتراجع الين الياباني نحو 0.2 في المائة، مقابل الدولار إلى 108.605.وساعدت الموافقة النهائية لمجلس النواب الأمريكي أمس الأول على مشروع قانون الإنقاذ المالي من تبعات كوفيد - 19 الخاص بالرئيس جو بايدن، الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، أيضا على تحسن شهية المخاطرة.