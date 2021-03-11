بدءا من الأحد المقبل .. مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لعاملين القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد المقبل 14 مارس ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

وأوضحت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي "التنقل الوظيفي - الخروج والعودة - الخروج النهائي" حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

كما تقدم المبادرة خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا. فيما تقدم المبادرة أيضا خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته بالاضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.