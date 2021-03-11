الرياض : ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف في موقع سكني

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة وشرطة وأمانة الرياض موقعا سكنيا في العاصمة يستخدم لتخزين أجهزة ومنتجات طبية مخالفة.

وأوضحت أنه في إطار الحملات الأمينة المشتركة جرى ضبط أكثر من 75 ألف جهاز ومنتج طبي مقلد ومنتهي الصلاحية. إضافة إلى منتجات مستخدمة ومجهولة المصدر تم التحذير منها مسبقا. مشيرة إلى أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة كافة وإغلاق الموقع المخالف من قبل أمانة المنطقة.

كما أغلقت منشأة مخالفة في الرياض لتخزينها منتجات تجميل ومستحضرات صيدلانية وأجهزة طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.

وأوضحت أنه خلال جولات الرصد والتقصي لمفتشيها جرى رصد مستودع غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميل ومستحضرات صيدلانية. مشيرة إلى أنه تم ضبط وتحريز 10231 مستحضر صيدلاني بالإضافة إلى 1625 منتج طبي داخل المستودع. وأنه تم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ودعت إلى اتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتجات وتخزينها بمكان مناسب حسب التعليمات الموصي بها من الشركة الصانعة وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير في رائحته أو لونه وإبلاغها في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة من الاستخدام.

وحثت جميع المستهلكين التأكد من حصول المنتج الطبي على ترخيص منها وذلك من خلال تطبيق "طمني". على نظامي التشغيل "اي او اس" و "أندرويد". ودعت إلى شراء المنتجات والأجهزة الطبية من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج والتأكد من وجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتلقى المخالفات على المنتجات الخاضعة لإشرافها والبلاغات عن المشاكل والحوادث المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية عبر قنواتها في منصة "تيقظ" وتطبيق "طمني" إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 19999.