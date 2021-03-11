مجلس إدارة "الرياض للتعمير" يوصي بتوزيع 115.5 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين

أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير بإجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 26 رجب 1442هـ الموافق 10 مارس 2021م بتوزيع أرباح نقدية 65 هللة لكل سهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2020م إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول 50 هللة لكل سهم وبذلك يكون مجموع ما تم توزيعه عن عام 2020م 1.15 ريال لكل سهم ، وبلغ اجمالي المبلغ الموزع 115,5 مليون ريال.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية لاحقاً.