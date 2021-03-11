روسيا: أسعار الخام قد تسمح لغير «أوبك +» بزيادة الإنتاج

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إن ارتفاع أسعار النفط قد يشجع البعض من خارج "أوبك +" على زيادة الإنتاج، وإن الطلب النفطي يعود تدريجيا، وفقا لـ"رويترز".وأضاف نوفاك، في تصريحات متلفزة خلال اجتماع برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، أمس، أن سوق النفط مستقرة حاليا، وأن روسيا ستزيد الإنتاج في نيسان (أبريل) نظرا لتحسن وضع الجائحة.من جهة أخرى، أعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، أمس، تحقيق أرباح صافية 29.4 مليار روبل (398 مليون دولار) في الربع الأخير انخفاضا من 119.3 مليار روبل قبل عام بفعل هبوط أسعار النفط.وبلغت الإيرادات في الربع الأخير 1.5 تريليون روبل انخفاضا من 1.9 تريليون قبل عام وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 189.6 مليار روبل مقارنة بـ278.2 مليار في الربع الأخير من 2019.ووفقا لـ"رويترز"، بلغ صافي ربح "لوك أويل" في عام 2020 كاملا، حين تضررت الأسواق من ضعف الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، 15.2 مليار روبل مقابل 640.2مليار روبل في 2019.وانخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) من 10.16 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، على الرغم من خطط لزيادته، وفقا لحسابات لـ"رويترز" المستندة إلى تقرير من "إنترفاكس" بناء على بيانات من وزارة الطاقة أمس الأول.وكان من المقرر أن ترفع روسيا إنتاجها النفطي 65 ألف برميل يوميا اعتبارا من شباط (فبراير)، إذ اتفقت مجموعة "أوبك +" لكبار منتجي الخام على تخفيف قيود تطبيقها لدعم الأسعار وتخفيف فائض المعروض.وذكرت وكالة الأنباء، أمس الأول، استنادا إلى بيانات من وزارة الطاقة، أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 38.56 مليون طن في شباط (فبراير)، مقارنة بـ42.96 مليون طن في كانون الثاني (يناير).إلى ذلك أعلنت شركة التعدين الروسية العملاقة "نوريلسك نيكل"، أمس، أنها دفعت غرامة تبلغ نحو ملياري دولار بسبب تسرب غير مسبوق للوقود في القطب الشمالي العام الماضي.ووفقا لـ"الفرنسية"، انسكب في نهاية أيار (مايو) 2020 نحو 21 ألف طن من الوقود في مجار مائية عدة بعد تسرب في خزان داخل محطة حرارية تابعة لمجموعة "نوريلسك نيكل، وأثار هذا التلوث بقعة حمراء عملاقة أمكنت رؤيتها من الفضاء قرب مدينة نوريلسك القطبية الشمالية.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين حالة الطوارئ، وأمر مجموعة التعدين التي يملكها أحد أغنى الرجال في روسيا، بدفع غرامة بسبب تسرب الوقود.