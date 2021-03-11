جسدك دولة بمؤسسات ووزارات وهيئات وأجهزة حكومية ومجلس حكماء ومليارات المواطنين من الخلايا الذين يشكلون نسيج مجتمع جسمك. كل خلية عالم مستقل بذاته هي مثلك تماما وتسلك سلوكياتك نفسها، ولها نفس ما تعتنقه من أفكار ومشاعر، كل خلية فيها نظام متكامل هو صورة مصغرة من النظام الكوني الكبير، كل الموجودات في داخلها أنظمة تشبه النظام الكوني الذي نحن جزء منه، نحن جميعا شبكة من الأنظمة تتواصل وتتفاعل مع بعضها بعضا، كل نظام له وعيه المختلف ولغته للتواصل، نحن أيضا أنظمة دقيقة ومعقدة تحوي نظاما ومستخدما في آن واحد، لكن المستخدم لدينا يحتاج إلى أن يفهم النظام المصاحب له حتي يستخدمه بشكل صحيح. مهلا، هل نحتاج إلى أن نفهم حقا، أم نحتاج إلى أن نسبح مع التيار؟ هل تشعر بحواجز بينك وبين ما تريد، ترى أين تقع تلك الحواجز؟ وهل يمكننا الوصول إليها وإزالتها؟ هل تود الوصول؟ وأين تريد الوصول؟ هل تعرفت على الرحلات المتاحة؟ هل اخترت الرحلة المناسبة؟ انتظر هناك رحلة مهمة قد تغير حياتك رأسا على عقب، هل أنت مستعد للذهاب في رحلة معي إلى الداخل؟ ربما لست مستعدا بعد، لا تأت إذن، هذه رحلة خاصة جدا فقط لمن هم على استعداد للعبور.