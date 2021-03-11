إعداد الميزانية مع وضع النساء في الاعتبار «2 من 2»

من شأن تقييمات الأثر على المساواة بين الجنسين أن تعزز ذلك التصميم عن طريق تقييم نسبة المستفيدين من الإناث، والحواجز المحتملة أمام الاستفادة. ففي النمسا وكندا، أصبحت تقييمات الأثر على المساواة بين الجنسين جزءا من كل مقترحات الميزانية الجديدة.ويمكن لهذه التقييمات أيضا أن تلقي الضوء على التحيز غير المقصود على أساس نوع الجنس. فعلى سبيل المثال، قد يغفل برنامج دعم الأجور العاملين في القطاع غير الرسمي - ومعظمهم من النساء - أو تكون السياسة الضريبية سببا في إثناء النساء عن العمل.وبشان تعزيز وتخصيص الموارد فمن الضروري تخصيص موارد كافية للسياسات الجنسانية من أجل تحويل الأهداف إلى إجراءات عملية. وساند الصندوق زيادة المخصصات الموجهة لدعم المرأة. فعلى سبيل المثال، تضمن برنامج مصر مع الصندوق إجراءات لدعم زيادة مخصصات الميزانية للتحويلات النقدية الموجهة - وكثير منها للنساء -، وتحسين الخدمات العامة لرعاية الطفل.وبينما تباشر الحكومات إعداد ميزانياتها للعام المقبل، فإن ترسيخ أهداف السياسات الجنسانية من خلال تعميمات الميزانية وبيانات الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي يضمن توجيه الموارد الكافية لهذه الأهداف. وهناك ميزة إضافية، وهي أنها تبعث لدى الجمهور العام شعورا بالثقة والشفافية. ويتضمن تعميم ميزانية الفلبين لعام 2021 مجالات السياسة ذات الأولوية التي تدعم المرأة، بما في ذلك الصحة والتغذية والحماية الاجتماعية.وحول التتبع والتقييم فإنه يتعين تتبع المصروفات وتقييم الآثار. فمن شأن تتبع الأموال الموجهة للقضايا الجنسانية في الميزانية، وتقييمات سياسة القبضة الرخوة، وعمليات تدقيق الأداء الجنساني أن تتيح رؤى تقييمية في الوقت المناسب لتصحيح المسار حيثما دعت الحاجة إلى ذلك وضمان كفاءة عمل السياسات. فعلى سبيل المثال، أجرت سيراليون عمليات تدقيق في الوقت الحقيقي حققت استجابة فعالة لجائحة إيبولا وسلطت الضوء على مشكلات في توزيع الأدوية ووجود مدفوعات مكررة.ولا يزال الصندوق على التزامه العميق بقضايا المساواة بين الجنسين وعمل مع 113 بلدا عضوا على تنفيذ ممارسات الميزانية، ورصد مخصصاتها، وتطبيق السياسات الضريبية بما يعزز المساواة بين الجنسين. ومنذ بداية الجائحة، حصل أكثر من 55 بلدا على تدريب مع الصندوق في مجال إعداد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي. وكل الدول تقريبا لديها أهداف تتعلق بالمساواة بين الجنسين، لكن مسح أجراه الصندوق خلص إلى أن نصفها فقط لديه أطر قانونية لتنفيذها. وربع الدول فقط تتبع ممارسات مستقرة مثل بيانات الميزانية الخاصة بالنوع الاجتماعي وتقييمات الأثر على المساواة بين الجنسين.وبدأ بعض الدول بالفعل تنفيذ الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، بينما لا تزال دول أخرى مبتدئة في هذا الشأن، وإن كان مجال التحسين متاحا أمام كل الدول. ويمثل التعافي من الجائحة فرصة لتعجيل التقدم وجني الثمار.