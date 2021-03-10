قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزي العماني وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل.
وبحسب (رويترز) قالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان للبنك المركزي إن الأمر سيكون ساريا من تاريخ تسريح المقترضين من العمل.
ووجه البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض للموظفين من ذوي الأجور المنخفضة والاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد وأرباح جميع المقترضين المتأثرين بكوفيد-19 لمدة ستة أشهر وذلك حتى نهاية سبتمبر 2021.
المركزي العماني يوجه بتمديد مهلة المقترضين حتى نهاية سبتمبر 2021
قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزي العماني وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل.
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