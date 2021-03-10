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أخبار اقتصادية- عالمية

المركزي العماني يوجه بتمديد مهلة المقترضين حتى نهاية سبتمبر 2021

المركزي العماني يوجه بتمديد مهلة المقترضين حتى نهاية سبتمبر 2021

الاقتصادية من الرياض

قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزي العماني وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل.
وبحسب (رويترز) قالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان للبنك المركزي إن الأمر سيكون ساريا من تاريخ تسريح المقترضين من العمل.
ووجه البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض للموظفين من ذوي الأجور المنخفضة والاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد وأرباح جميع المقترضين المتأثرين بكوفيد-19 لمدة ستة أشهر وذلك حتى نهاية سبتمبر 2021.

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