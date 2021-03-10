صوت النساء يجب أن يكون مسموعا في الاجتماعات

عندما اشتكى يوشيرو موري، رئيس لجنة أولمبياد طوكيو، الشهر الماضي من أن النساء لا ينتمين إلى لجان القيادة لأنهن يتحدثن كثيرا، كان رد الفعل العالمي عنيفا وفوريا ولا يرحم. استقال موري، رئيس وزراء اليابان الأسبق، وحلت محله سيكو هاشيموتو، وزيرة حكومية ولاعبة أولمبية سابقة.لم تكن ملاحظات موري متحيزة ضد المرأة فحسب، بل كانت غير صحيحة من الناحية الواقعية. وجدت مراجعة في 1993 ـ تم الاستشهاد بها كثيرا ـ لـ56 دراسة حول أنماط التحدث في الاجتماعات، أن دراستين اثنتين فقط تظهران أن النساء يتحدثن أكثر. ووجدت 34 دراسة أن الرجال يتحدثون أكثر - أما في الدراسات الباقية، فإن الجنسين يتصرفان بشكل متشابه. ووجدت دراسات حديثة نتائج مماثلة.لكن الحادثة تسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه أرباب العمل في جميع أنحاء العالم. بدأت الجهود المبذولة لتنويع فرق القيادة والقوى العاملة تؤتي ثمارها أخيرا. لكن للاستفادة، يجب على الشركات التأكد من أن الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر مختلفة يتم الاهتمام بهم واحترامهم والاحتفاظ بهم، بدلا من مجرد التسبب في استيائهم أو تجاهلهم.هذا مهم بشكل خاص الآن. تتعرض أعوام من التقدم نحو تحسين المساواة بين الجنسين والمساواة العرقية للتهديد مع تحمل النساء والأقليات العرقية بشكل غير متناسب عبء مساعدة أسرهم على مواجهة جائحة كوفيد - 19. ما لم يجد أصحاب العمل طرقا لتوضيح أن مساهماتهم لها قيمة - وتحديث ممارسات العمل لمساعدتهم على البقاء في القوى العاملة - من المحتمل أن تنخفض مشاركتهم.أولا، الخبر السار: اختفت مجالس الإدارات المكونة من ذكور فقط من مؤشر فاينانشيال تايمز 350 ووصلت تلك الشركات المدرجة في المملكة المتحدة إلى هدفها الجماعي المتمثل في أن تكون واحدة من كل ثلاثة مديرين أنثى. في الولايات المتحدة نسبة النساء في مجالس إدارات شركات مؤشر رسل 3000 وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، 22.6 في المائة. وفي فرنسا، تقدر شركة الأبحاث "بوردكس"، الرائدة عالميا، أن مجالس إدارات الشركات الكبرى تضم نساء بنسبة 43.6 في المائة.يسعى قادة الشركات الآن بشكل روتيني إلى مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات. "تنوع مجلس الإدارة ليس اختياريا بالنسبة لي"، حسبما تقول ديم لويس ماكين، الرئيسة المعينة حديثا لـ "هالما"، الشركة المدرجة في فاينانشيال تايمز 100 ومصنعة تكنولوجيا السلامة. "إنه يعزز الأداء والابتكار، ويضمن أن تكون استراتيجياتنا مستنيرة وقوية".لكن التقدم في القيادة التنفيذية كان أبطأ كثيرا. مثلا، تشكل النساء 21.5 في المائة من اللجان التنفيذية لشركات مؤشر فاينانشيال تايمز 350. وهناك أدلة متزايدة على أن تحديات العمل خلال كوفيد - 19 أثرت بشكل غير متناسب في النساء.وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة ماكينزي شملت 40 ألف عامل أمريكي في 47 شركة أن واحدة من كل أربع نساء تفكر في الخروج من القوى العاملة أو تخفيض مستوى مهنتها بسبب الجائحة. ارتفع ذلك إلى واحدة من كل ثلاثة بالنسبة للأمهات، أي ما يقارب ضعف معدل الآباء. كبار النساء كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن شعورهن بالإجهاد الذهني، أو الانهاك البدني، أو بضغط يدفعن للعمل أكثر من الرجال في المواقع القيادية.يجب على أرباب العمل الذين يرغبون في الاحتفاظ بهؤلاء النساء والاستفادة من خبراتهن أن يتحركوا الآن لمواجهة الضغوط الوبائية والتأكد من أن مساهماتهن مرحب بها. من غير المرجح أن يرغب الموظفون الذين يعانون ضغوطا شخصية، في الكفاح من أجل إسماع صوتهم في العمل. بدلا من ذلك قد يتركوا وظائفهم أو يغيروها.بينما يوجد قلة من الناس صريحون مثل موري، إلا أن استياءه من مساهمات النساء، وغيرهن ممن اعتبرهم غرباء، ليس نادرا.في الواقع، تقدر لارينا يي، كبيرة مسؤولي التنوع والشمول في "ماكينزي"، أن "ما بين 10 إلى 30 في المائة (من الموظفين) ليسوا على استعداد للتغيير، وقد يكون كثير منهم معارضين صامتين".قد يتجلى عدم ارتياحهم في أعمال صغيرة مثل عدم الاحترام. تنتهي هذه "التجاوزات الدقيقة" بجعل مكان العمل غير مريح لأنواع الموظفين الجدد الذين تعمل الشركات على جذبهم والاحتفاظ بهم.تجادل جينيفر هوارد-جرينفيل، الأستاذة في كلية كامبريدج جدج بزنس، بأن كبار المديرين بحاجة إلى التحدث صراحة عن كيفية تخطيطهم للعمل معا والاستفادة من أساليب القيادة والمحادثة المختلفة.اعتمادا على أبحاث تشير إلى أن الفرق المختلطة من الجنسين تعمل على تحسين الأداء، تقول هوارد-جرينفيل: "تريد أشخاصا يركزون اجتماعيا ويفكرون في المجتمع، وتريد أيضا أشخاصا حازمين ويثيرون القضايا الصعبة". يتطلب ذلك بيئة يثق فيها الناس ببعضهم بعضا ويشعرون بالراحة في التعبير عن أنفسهم.التحدي الذي يواجه المديرين على جميع المستويات هو جلب المقاومين، مع عدم السماح لهم بعرقلة مساهمات الأشخاص الذين يستاؤون منهم. قد ينطوي ذلك ببساطة على تخصيص وقت للتعرف - والاستماع إلى - كل عضو في الفريق. لكنه يعني أيضا بذل جهد خاص لجذب الانطوائيين والترحيب بالزملاء الجدد والتحقق بانتظام من أولئك الذين يشعرون أنهم الممثل "الوحيد" لجنسهم، أو عرقهم، أو أي فئة أخرى.المكالمات على برنامج زووم والعمل عن بعد جعلا من الصعب على الأشخاص تطوير أنواع العلاقات الشخصية التي تسمح بالمناقشة الصادقة. هذا يضع العبء على عاتق قادة الفريق. في بداية الاجتماعات، تنصح يي، من شركة ماكينزي: "لا تكتفي بقول مرحبا، قل 'كيف حالك؟'- استمع إلى الإجابات".إذا فشلت الشركات في فعل ذلك، فقد ننظر إلى 2020 باعتباره ذروة للتنوع الذي لن يأتي لفترة طويلة جدا.