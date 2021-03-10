منظمة التجارة: 115 دولة تواجه خطر ندرة لقاحات كورونا

دعت نجوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، مصنعي لقاحات كوفيد-19 إلى بذل مزيد من الجهد لزيادة الإنتاج في البلدان النامية في مواجهة النقص في إمدادات اللقاحات، الذي يستبعد عديدا من الدول ذات الدخل المنخفض من الحصول عليها.

وفيما أدت ندرة إمدادات لقاح كوفيد-19 إلى وضع تمكنت فيه نحو 75 دولة من المضي قدما في التطعيم في حين يواجه شعوب 115 بلدا خطرالفيروس، سيساعد التعاون في مجال التجارة، والعمل في المنظمة الدولية على تسريع رفع مستوى اللقاحات، حسبما قالت المديرة الجديدة لمنظمة التجارة في كلمة عبر الإنترنت أمام مؤتمر "سلسلة إمدادات اللقاحات العالمية C19 والقمة الصناعية"، الذي استضافه مركز "جاتهام هاوس للأبحاث" في بريطانيا.

وقالت: "هذا الأمر ليس فقط غير معقول أخلاقيا، بل إنه سيطيل من انتشار الوباء ويسبب ضررا اقتصاديا لجميع البلدان، وبدلا من تقييد الصادرات والعطاءات، من مصلحتنا الذاتية أن نتعاون في التعامل مع مشكلة مشاعة عالميا".

وأضافت "أرى أملا في أول عمليات تسليم للقاحات للبلدان النامية من جانب مشروع "كوفاكس" - آلية عالمية لشراء لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها على نحو منصف"- لكنها استدركت قائلة: "مع ذلك، ظلت أحجام الإنتاج والتسليم منخفضة جدا".

وأكدت ضرورة توسيع نطاق إنتاج اللقاح والارتقاء بتوزيعه، ولا سيما في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وأضافت: "نظرا للأعوام الطويلة المطلوبة لبناء منشآت تصنيع جديدة من الصفر، فإن زيادة الإنتاج على المدى القصير تعني الاستفادة القصوى من القدرة التصنيعية القائمة وإيجاد مواقع قائمة وتحويلها لإنتاج اللقاح".

وقالت: "تشير التجربة الأخيرة إلى أن إعادة تكييف مرافق إنتاج الأدوية وفحصها بحثا عن السلامة والجودة يمكن أن يحدث في غضون ستة أو سبعة أشهر، أي أقل من نصف المدة، التي كانت متصورة من قبل". وأشارت إلى أنه من خلال تحقيق مزيد من الإنتاج في جميع أنحاء العالم، سيرسل مصنعو اللقاحات، إشارة بأنهم يتخذون إجراءات فعالة، وأن الناس والحكومات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يمكن أن تتوقع الحصول على لقاحات بأسعار معقولة في غضون إطار زمني معقول.

وعلى الرغم من عدم تقديم مديرة منظمة التجارة تأييدها الواضح لمذكرة قدمتها الهند وجنوب إفريقيا إلى المنظمة- 19 شباط (فبراير) الماضي- للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية في مواجهة كوفيد-19، إلا أنها أيدت مضمون المذكرة في وقت لاحق من النقاش. وفي إشارة خاصة للهند، قالت: إن الشركات في الهند وأماكن أخرى تقوم بالفعل بتصنيع لقاحات كوفيد-19 بموجب ترخيص، لكن من الضروري اتخاذ مزيد من هذه الترتيبات.

وأشارت أوكونجو-إيويالا إلى ثلاثة قيود تحول دون زيادة الإنتاج: ندرة المواد الخام، نقص الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة، ومشكلات سلسلة التوريد المرتبطة بالقيود المفروضة على الصادرات وحظرها، فضلا عن الإجراءات الإدارية المفرطة، ولا سيما أن إنتاج اللقاحات يعتمد على الحصول على مكونات وعناصر من بلدان متعددة، وأن القيود التجارية من شأنها أن تبطئ الإنتاج، وتجعله أكثر تكلفة.

وقالت إن قواعد منظمة التجارة تسمح "بتطبيق قيود أو حظر التصدير مؤقتا لمنع أو تخفيف النقص الحاد في المنتجات الأساسية، وينبغي إبلاغ جميع الأعضاء بهذه القيود، لكن القيود يجب أن تكون شفافة ومتناسبة مع المشكلة المطروحة، وينبغي توفير جداول زمنية لموعد التخلص التدريجي منها.

وأفادت بأن رصد منظمة التجارة- حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي- أشار إلى أن 59 عضوا وسبع دول بصفة مراقب ما زال لديها بعض القيود على الصادرات المتصلة بالوباء أو شروط الترخيص، خاصة ما يتعلق بمعدات الحماية الشخصية. وهذه الأرقام تقل عن الـ 91 بلدا التي اتخذت مثل هذه التدابير خلال العام الماضي. وقالت لم يتم الإخطار بجميع القيود المفروضة على الصادرات المرتبطة بالأوبئة، لا يبدو أن جميعها مؤقتة وليست كلها متناسبة.

وفي موضوع حساس يوجد تضاربا في المصالح بين الدول الصناعية والنامية، أشارت أوكونجو-إيويالا إلى النقاش الدائر في منظمة التجارة حول اقتراح بالتنازل عن قواعد الملكية الفكرية الموحدة للمنظمة بكل ما يتعلق باللقاحات والعلاجات والتشخيصات ذات الصلة بكوفيد-19.

وقالت للمشاركين في المؤتمر: "مؤيدو الاقتراح هي الدول النامية والأقل نموا، هذه متأثرة بشدة بذكرى أليمة تتعلق بأدوية فيروس نقص المناعة (أيدز)، التي لم تتمكن من تحمل كلفتها، كثير من الناس في هذه البلدان لقوا حتفهم وما كان ينبغي ذلك".

وأضافت: "في وقت حديث جدا، نتذكر كيف تركت هذه البلدان في مؤخرة طابور الحصول على اللقاحات المضادة لإنفلونزا الطيور، حيث اشترت البلدان الغنية الإمدادات المتاحة، التي لم تستخدم في نهاية المطاف". منتقدو التنازل عن حقوق الملكية الفكرية يقولون إن التنازل يمكن أن يهدد الاستثمار والابتكار، وطلب أعضاء آخرون مزيدا من الأدلة على أن حماية الملكية الفكرية عامل مثبط في توسيع نطاق اللقاحات.

وقالت: "في الوقت الذي تشتد فيه هذه المناقشات ذات الأهمية الحيوية هنا في جنيف، يستمر نقص اللقاح في كل يوم إضافي، والناس سيدفعون حياتهم، من الممكن المشي ومضغ العلكة في الوقت نفسه، ومن الممكن أيضا مواصلة البحث عن حلول في مناقشة اتفاق تريبس، مع اتخاذ إجراءات في الوقت نفسه لزيادة الإنتاج، خاصة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث توجد مثل هذه الاحتمالات".

وأعربت عن أملها في أن يلتقي المصنعون من البلدان المتقدمة والنامية مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمات المجتمع المدني، مثل "جافي"، والتحالف من أجل التأهب للأوبئة- المنظمتان تديران معا مشروع كوفاكس- ومؤسسات الأعمال التجارية، بما في ذلك غرفة التجارة الدولية، "لإيجاد سبل لزيادة إنتاج اللقاحات".

قالت "يجب أن نتأكد من أننا في النهاية نقدم شيئا حتى يعرف الملايين من الناس، الذين ينتظروننا بأنفاس محبوسة أننا نعمل على إيجاد حلول ملموسة".